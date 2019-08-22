Футбол
МВД возбудило уголовное дело о договорном футбольном матчеZnak.com 07:18
МВД России возбудило уголовное дело после матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между ростовской Чайкой и новороссийским Черноморцем .
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Культура
Заслуженный артист России Виктор Власов скончался в Москве
Заслуженный артист Виктор Власов скончался в возрасте 66 лет.
Обновлено в 19:51
Здоровье
Комары принесли в Россию смертельные тропические лихорадки
В Центральной России могут распространиться смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.
Обновлено в 20:48
Политика
В США назвали условие возвращения России в G8
О возможном возвращении России в "большую восьмерку" - неформальный клуб индустриально развитых стран - вновь заговорил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 17:38
Авто
В Москве нашли советский самодельный автомобиль «Юна»
Напомним, что история «Юны» началась в конце 60-х годов прошлого века, когда братья Юрий и Станислав Алгебраистовы, вдохновившись проектами других советских «самодельщиков», решили построить полноценный автомобиль своими руками.
Обновлено в 06:25
Общество
Снизить подоходный налог для многодетных матерей предложили в Госдуме
Увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог с 13 до 4% предложил депутат Госдумы Виктор Зубарев, сообщает RT.
Обновлено в 05:23
Общество
Роскачество проверило электрочайники на безопасность
Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:20
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Общество
Россияне гордятся госсимволикой РФ, но цвета флага знают плохо
В целом, по данным исследования, большинство россиян испытывают гордость, восхищение или симпатию, когда слышат государственный гимн (85%), видят государственный флаг (84%) и государственный герб (80%).
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.
Обновлено в 21:21
Авто
СМИ: «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис аренды машин под такси
Компания «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис для аренды машин под такси «Яндекс.Гараж», сообщило издание vc.ru со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:06
Кино
Приянка Чопра сыграет в фильме Роберта Родригеса о супергероях
Обновлено в 11:01
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик
Обновлено в 17:05
Политика
В Праге осквернили памятник маршалу Коневу
Обновлено в 10:18
Политика
Госдеп назвал причины «нарушения» Россией ДРСМД
США считают, что Россия решила "нарушить" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ, заявили в госдепе.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
Минобороны России опубликовало на своем сайте архивный документ с ультиматумом генерала Федора Толбухина румынским и немецким войскам, оккупировавшим Молдавию.
Обновлено в 17:38
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес
Бари Алибасов рассказал о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной
Алибасов отметил, что ночью Федосеева-Шукшина прилетела из Болгарии.
Обновлено в 07:28
Здоровье
Порядок расчёта зарплаты врачей хотят изменить
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что в России необходимо уходить от системы ставок при расчётах заработной платы врачей.
Обновлено в 03:30
Политика
Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной
Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом.
Обновлено в 18:15
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».
Обновлено в 11:58
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено 20 августа в 11:03
Происшествия
В Петербурге локализовали пожар на складе свечей
Ранее при пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека. Из здания были эвакуированы 200 человек.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
На полигоне Тарское танкисты учатся новым приёмам ведения боя
Танковые экипажи российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Южной Осетии, приступили к отработке новых приёмов ведения боя на танках Т-72БМ на полигоне Тарское в Северной Осетии.
Обновлено в 19:30