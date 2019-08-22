Футбол
МВД возбудило уголовное дело о договорном футбольном матчеZnak.com 07:18
МВД России возбудило уголовное дело после матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между ростовской Чайкой и новороссийским Черноморцем .
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Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит Lada Vesta с вариатором
LADA Vesta с вариатором появится на российском рынке в ближайшие месяцы.
Обновлено вчера в 10:28
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Энергетика
Польша захотела сократить расходы на российский газ за счет СПГ из США
В следующем году PGNIG хочет получить не менее 39 танкеров СПГ, чтобы не покупать «больше российского газа, чем это обязательно» согласно условиям контракта.
Обновлено в 08:27
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Кино
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину
Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Уволено все Управление экономической безопасности МВД Петербурга
Все 340 сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти были уволены в связи с реорганизацией.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Политика
В Донецке в День флага РФ подняли российский триколор
Дончане сегодня утром увидели флаг РФ вместо государственного флага Донецкой Народной Республики над зданиями в центре города.
Обновлено в 04:02
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Футбол
ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рождения и назвала героем сборной
ФИФА поздравила капитана сборной России Артем Дзюбу с днем рождения: в среду нападающему исполнился 31 год.
Обновлено в 06:10
Футбол
Семак прокомментировал свою дисквалификацию за оскорбление арбитра
Футболисты "Зенита" матч седьмого тура чемпионата России против "Уфы" на выезде проведут без главного тренера.
Обновлено в 05:05
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Фигурное катание
В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора
Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.
Обновлено в 08:17
Футбол
В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыски
По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски.
Обновлено в 01:03
Футбол
Ривалдо считает, что Коутиньо ушёл из «Барселоны» из-за Месси
Найти своё место в команде, где вся похвала и ответственность уходит к Месси, – это всегда нелегко.
Обновлено в 08:13
Общество
Правильное расположение цветов на флаге России знают 50% граждан
Чаще других без ошибок назвали цвета флага и их расположение молодые люди от 18 до 24 лет (72%), неверный порядок указали преимущественно люди старше 60 лет (45%).
Обновлено в 04:17
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8
Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.
Обновлено в 08:03
Футбол
Аналитика «Вердера» оштрафовали на 500 евро за шпионаж за тренировкой «Хоффенхайма» при помощи дрона
Региональный совет Карлсруэ оштрафовал аналитика «Вердера» на 500 евро за шпионаж за тренировкой «Хоффенхайма» с помощью дрона.
Обновлено в 07:30
Игры
CD Projekt RED представила семь скриншотов Cyberpunk 2077
Обновлено 20 августа в 05:59
Шоу-бизнес
Режиссер Квентин Тарантино впервые станет отцом
Знаменитый американский режиссер 56-летний Квентин Тарантино в ближайшее время станет отцом.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Росстандарт проверит безопасность автобусов из-за большого числа ДТП
Росстандарт начал комплексную проверку систем безопасности автобусов категорий М2 и М3 из-за большого числа ДТП.
Обновлено в 07:21