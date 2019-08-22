Футбол

МВД возбудило уголовное дело о договорном футбольном матчеZnak.com 07:18

МВД России возбудило уголовное дело после матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между ростовской Чайкой и новороссийским Черноморцем .
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