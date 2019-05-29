Общество
МВД в пять раз сократило список потенциально опасных пород собакRT на русском вчера в 13:07
В начале марта МВД составило список потенциально опасных пород собак. Позднее было принято решение сократить перечень. Депутат Госдумы Александр Шерин в беседе с ФАН предложил ввести разрешение на содержание «бойцовых» собак.
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Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
В Турции заявили о планах разместить F-35 вне зоны покрытия С-400
Посол Турции в США Сердар Кылыч заявил в ходе выступления в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, что американские истребители F-35 планируется разместить в Турции вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено вчера в 22:15
Авто
В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей
Согласно аналитической информации «Автостат», положительная динамика рынка новых автомобилей отмечается в 52 регионах РФ.
Обновлено вчера в 04:21
Кино
Скончался актер из «Крестного отца» Кармине Кариди
В Лос-Анджелесе скончался американский киноактер Кармине Кариди, известный своими ролями в гангстерской саге «Крестный отец».
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
В Эстонии нашли останки погибшего советского летчика
Останки погибшего советского летчика и фрагменты самолета ЛаГГ-3, сбитого во время Великой Отечественной войны, обнаружены в эстонском Тарту, передает телеканал ATV+.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Общество
В Красноярске негативно относятся к людям с нетрадиционной ориентацией
Во время опроса выяснилось, что 83% респондентов уверены в существовании сфер, где сотрудники с нетрадиционной сексуальной ориентацией встречаются чаще: шоу-бизнес, бьюти- и фэшн-индустрия, а также дизайн, искусство и культура, PR и реклама, СМИ, сфера развлечений.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Экономика
Реальные доходы россиян продолжат падение
Вопреки ожиданиям правительства реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, а годовую цель по снижению уровня бедности выполнить не удастся, уверены специалисты РАНХиГС и ВШЭ.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия
Прогулочный катер с десятками туристов на борту затонул в Будапеште
До семи человек возросло число погибших при крушении в Будапеште, на Дунае, прогулочного судна с туристами на борту.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»
В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".
Обновлено вчера в 22:21
Космос
Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:29
Технологии
«Яндекс.Такси» может предложить пользователям заказ вертолетов
Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора.
Обновлено вчера в 23:24
Наука
В Jaguar Land Rover придумали сенсорный руль
Jaguar Land Rover (JLR) представил новое рулевое колесо, призванное помочь водителям подсказывать путь, не отвлекая их от дороги.
Обновлено вчера в 07:14
Общество
Путин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Президент России Владимир Путин подписан закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей.
Обновлено вчера в 22:31
Финансы
Украина сократила золотовалютные резервы на $1,2 млрд
В мае 2019 года Украина сократила свои золотовалютные резервы с $20,5 млрд до $19,3 млрд, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя украинского Нацбанка Якова Смолия.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Более 60 человек задержаны за мошенничество в сфере ЖКХ
Сотрудники МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали более 60 человек по подозрению в мошенничестве в сфере ЖКХ.
Обновлено в 01:59
Энергетика
В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»
Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсант» рассказал, что общий объем некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» зарубеж составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.
Обновлено в 01:55
Футбол
Сарри отреагировал на победу «Челси» в финале Лиги Европы
Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри поделился эмоциями от победы своей команды над «Арсеналом» в финале футбольной Лиги Европы.
Обновлено вчера в 19:21
Шоу-бизнес
«Шурик, водку будешь?»: роковая роль приблизила смерть Александра Демьяненко
Судьба сыграла с Александром Демьяненко злую шутку. Роль народного любимца Шурика стала для него роковой и принесла немало страданий.
Обновлено в 00:20
Космос
На Плутоне вулканы могут извергать жидкую воду
Обновлено в 00:31
Политика
Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина
Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено 28 мая в 18:15
Политика
Латвийский депутат напомнил, как новый президент поступил с русскими
Депутат латвийского сейма Борис Цилевич напомнил в своём фейсбуке о том, что избранный президент Латвии Эгилс Левитс принимал участие в написании конституции республики, в преамбуле которой "в более или менее приличной форме" закреплена дискриминация нацменьшинств.
Обновлено вчера в 23:01
Финансы
Уровень закредитованности российских семей вырос за год на 5%
Уровень закредитованности домохозяйств (семей) в среднем по России в первом квартале 2019 года вырос до 28%, год назад этот показатель составлял 23%, следует из отчета Общероссийского народного фронта (ОНФ), оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:20
Энергетика
Минфин удивился словам главы «Транснефти» о взрыве машины замминистра
Министерство финансов удивлено реакцией «Транснефти» на слова министра Антона Силуанова о необходимости компании нести финансовую ответственность за загрязнение нефтепровода «Дружба»; ранее представитель нефтяной компании напомнил о взрыве машины первого замминистра финансов в 1997 году.
Обновлено вчера в 13:14