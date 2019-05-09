МВД: в России 10 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»RT на русском 12:06

Во всех населённых пунктах России в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

МВД: в России 10 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»

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