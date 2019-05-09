Общество

МВД: в России 10 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»RT на русском 12:06

Во всех населённых пунктах России в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
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МВД сообщило о 10 млн участников «Бессмертного полка» во всей стране

РБК14:23

Порядка 800 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в курортной Паттайе

ТАСС12:45

МВД: в России 10 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»

RT на русском12:06

Более 10 млн россиян прошлись в «Бессмертном полку»

Газета.Ru12:22

Более десяти миллионов человек вышли на акцию «Бессмертный полк» в России

РИА Новости12:13

Более 10-ти миллионов человек прошли в колоннах «Бессмертного полка» по всей России

Эхо Москвы12:30

В шествиях «Бессмертного полка» приняло участие более 10 миллионов россиян

Life.ru12:09
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено в 16:34
Происшествия

Футболисты Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки

Адвокаты бывших игроков Сборной России уже сообщили, что с приговором суда не согласны и будут подавать апелляцию.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Обновлено в 15:38
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
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Шоу-бизнес

Невзоров признался, что Доренко можно «только позавидовать»

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Политика

Трамп намерен выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона

Президент США Дональда Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на должность главы Пентагона.
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Шоу-бизнес

Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы

Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.
Обновлено в 06:48
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек

Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Общество

В Подмосковье ветер повалил более 40 деревьев

Ветер повалил в Подмосковье более 40 деревьев. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие

Главный парад Победы проходит на Красной площади

Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника

Одного из сотрудников Telegram-канала Mash задержали правоохранительные органы. Об этом РБК сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.
Обновлено в 18:49
Политика

Путин присоединился к шествию «Бессмертный полк»

Президент Владимир Путин в пятый раз принимает участие в акции «Бессмертный полк».
Обновлено в 08:07
Авто

Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие

WSJ сообщил о создании секретной ракеты в США

«Правительство США разработало специально спроектированную секретную ракету для точных авиаударов, которые убивают лидеров террористов без взрыва, радикально уменьшая ущерб и сводя к минимуму шансы жертв среди гражданского населения», — говорится в тексте.
Обновлено в 18:25
Происшествия

В Киеве задержали организатора аналога акции «Бессмертный полк»

В городе-герое Киеве сотрудники полиции задержали организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто» Елену Бережную за футболку в цветах георгиевской ленты.
Обновлено в 05:45
Политика

Экс-президент Бразилии Темер сдался полиции

Бывший президент Бразилии Мишел Темер в четверг прибыл в штаб-квартиру федеральной полиции в Сан-Паулу после решения суда вернуть его под стражу, сообщает канал Globo.
Обновлено в 14:21
Футбол

Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ

Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Политика

США арестовали северокорейское судно по подозрению в нарушении санкций

США арестовали северокорейское судно Wise Honest, экипаж которого подозревают в нарушении санкций против Пхеньяна.
Обновлено в 15:55
Экономика

HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за ценную бумагу

Российская рекрутинговая компания HeadHunter проведет первичное размещение акций (IPO) по цене $13,5 за бумагу.
Обновлено в 15:22
Гаджеты

Xiaomi опустила цену Xiaomi Mi Mix 2S ниже $300

Сегодня цена на смартфона Xiaomi Mi Mix 2S в официальном магазине Xiaomi Mall достигла рекордно низкого уровня.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие

Китай выразил протест США из-за доклада Пентагона

Министерство обороны Китая выразило решительный протест и сделало строгое представление США в связи с публикацией Пентагоном доклада о военном потенциале КНР.
Обновлено в 13:18
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»

Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено в 15:11
Общество

Воздушная часть парада Победы отменена

Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено в 03:03
Наука

Когерентность магнонов измерят с помощью кросс-корреляционного интерферометра

Физики из Германии, Нидерландов и Норвегии предложили измерять когерентность магнонов с помощью аналога интерферометра Хэнбери Брауна — Твисса, который использует корреляции между сигналами детекторов, измеренных в разные моменты времени.
Обновлено вчера в 10:06
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено в 14:53
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Общество

Кот съел осу и покорил пользователей Сети

"Кот моей кузины съел осу и я не могу дышать", - написала Дебелиус.
Обновлено в 04:33
Футбол

«Валенсия» и «Арсенал» огласили стартовые составы

Тренерские штабы «Валенсии» и «Арсенала» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.
Обновлено в 14:00
Футбол

Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы

В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
Обновлено в 18:00
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