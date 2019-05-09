Общество
МВД: в России 10 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»RT на русском 12:06
Во всех населённых пунктах России в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
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Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
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В Нижнем Тагиле на параде Победы провезли фашиста в клетке с собаками
В образе пленного немца выступил артист нижнетагильского цирка. Вместе с ним в клетке по городу проехали собаки.
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Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:59
Происшествия
С.Собянин: Погиб талантливый журналист С.Доренко
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Политика
Туск подтвердил, что созовет экстренный саммит ЕС после выборов в ЕП
Глава Евросовета Дональд Туск подтвердил, что созовет экстренный саммит ЕС сразу после выборов в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая.
Обновлено в 11:56
Общество
Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно
Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
Общество
В Новосибирске открыли памятник Сталину
Памятник Сталину установили на территории Обкома КПРФ на улице Большевистской, 29.
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Игры
Новая часть Tom Clancy’s Ghost Recon получит подзаголовок «Breakpoint»
Первые слухи о грядущей новинке Уже сегодня вечером, 9 мая в 21:30 по московскому времени, состоится мировая премьера новой части знаменитой серии от компании Ubisoft – Tom Clancy’s Ghost Recon.
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Наука
Впервые в истории медицины пациента вылечили бактериофагами
Обновлено вчера в 20:53
Общество
На Москву обрушился сильный дождь с градом
Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем и продлится целые сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 10:43
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
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Общество
Проглотивший осу кот покорил соцсети
В Сети набирает популярность фотография сиамского кота по кличке Кико, проглотившего осу и опухшего от аллергии.
Обновлено в 12:55
Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Хоккей
Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ
Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено в 13:26
Авто
«Элита» советского автопрома: модели с двигателем V8
Характерной «фишкой» автомобилей являлся черный цвет.ЗИЛ-111Первый лимузин с двигателем V8 вышел в 1959 году.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес
В День Победы звезды поделились воспоминаниями о своих родных, воевавших в Великую Отечественную войну
Обновлено в 04:15
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Обновлено в 01:13
Игры
Nintendo рассказала о планах на Е3 2019, включая тематический Direct
Ultimate — 9 июня в 00:01 по московскому времени; с 11 по 23 июня пройдёт Nintendo Treehouse с более глубоким взглядом на игры.
Обновлено в 08:53
Авто
Dongfeng объявил стоимость нового AX5
Несколько часов назад представители китайского автоконцерна Dongfeng заявили о начале продаж нового кроссовера AX5.
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Зеленский назвал 9 мая Днем благодарности
Напомним, что в 2015 году Верховная Рада Украины переименовала праздник, так в этой стране официально нет «Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», теперь праздник называется «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом
Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 11:39
Общество
«Бессмертный полк» в Петербурге собрал более 1 миллиона человек
В Петербурге прошла традиционная патриотическая акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 1 миллиона человек, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.
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Общество
Синоптики объяснили отмену воздушной части парада в Москве
Обновлено в 06:39
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Под Новгородом дерево рухнуло на батут с детьми
В Новгородской области Следственный комитет выясняет обстоятельства, при которых в поселке Крестцы дерево упало на батут.
Обновлено в 10:10
Футбол
Летом «Барселону» покинут до десяти футболистов
Самое главное - "Барселона" намерена продать Филиппе Коутинью. Бразилец перешел в нынешний клуб зимой 2018 года за 160 миллионов евро.
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Происшествия
Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин
Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено в 15:38
Футбол
Валенсия — Арсенал 1:2 (2-й тайм)
Официальный сайт УЕФА опубликовал стартовые составы испанской "Валенсии" и английского "Арсенала" на ответный матч финала футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 14:33