МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств. Проект документа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. В документе говорится, что при постановке автомобиля на учет можно будет получить номер только того региона, где зарегистрирован владелец.

Происшествия Происшествия При крушении вертолета в Улан-Удэ погибли четыре человека

Политика Политика Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.

Армия и оружие Армия и оружие ВКС впервые получат новый зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь» Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2019 году впервые получат новый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь», сообщает 30 декабря «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Транспорт Транспорт МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.

Политика Политика Тысячи сербов вышли на улицы с протестом против президента страны

Космос Космос Китайский «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратную сторону Луны

Политика Политика Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки и сало Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время одного из визитов подарил российскому коллеге Владимиру Путину на новогодние праздники четыре мешка своей картошки и сало.

Экономика Экономика Железная дорога в Крым подорожает на три миллиарда Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту увеличится на три миллиарда рублей.

Происшествия Происшествия В Югре произошло ДТП с автобусом и двумя грузовиками По меньшей мере три человека погибли, более 10 получили травмы в ДТП с автобусом, легковушкой и двумя грузовиками в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Экономика Экономика Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности

Происшествия Происшествия Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в ХМАО

Экономика Экономика Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.

Единоборства Единоборства Петр Ян победил Де Андраде на турнире UFC 232 Российский боец смешанного стиля в легчайшем весе Петр Ян победил представителя Бразилии Дугласа Силва Де Андраде на турнире UFC 232, проходящем в Лос-Анджелесе, сообщает 30 декабря Матч ТВ.

Финансы Финансы Сбербанк решил повысить ставки по рублевым вкладам в новогодний период Крупнейший российский банк — Сбербанк — повысил ставку по новогодним вкладам. Об этом 29 декабря сообщается на сайте кредитной организации.

Политика Политика WSJ: США и Китай начали выработку договоренности о торговле Дональд Трамп, заявив о существенном прогрессе в переговорах о торговле между США и Китаем, вероятно, несколько приукрасил реальное положение вещей, однако стороны приступили к выработке договоренности в данной сфере.

Происшествия Происшествия Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк Следствие знает фамилию заказчика убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире "5 канала" в программе "Рандеву".

Единоборства Единоборства Джонсон победил Густафссона нокаутом и стал чемпионом UFC Американский боец смешанного стиля Джон Джонсон нокаутировал шведа Александра Густафссона на турнире UFC232 и стал обладателем чемпионского пояса организации в полутяжелом весе, сообщает 30 декабря Сhampionat.com.

Происшествия Происшествия На севере Арабских Эмиратов разбился спасательный вертолёт По сообщению эмиратского информационного агенства WAM, на горе Джебель Джайс разбился вертолёт со спасателями.

Энергетика Энергетика Глава «Нафтогаза» назвал сумму финансовых претензий к России и «Газпрому» Председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал сумму финансовых претензий к России и "Газпрому" в рамках судебных процессов.

Происшествия Происшествия BlaBlaCar поможет найти пропавшую с попутчиком Ирину Ахматову Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar дал следствию всю информацию, необходимую для розыска пропавшей жительницы Тулы Ирины Ахматовой.

Политика Политика AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию Работа типографии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса.

Политика Политика Россия ответила на санкции и запретила ввоз украинских товаров Россия запретила ввоз ряда товаров с Украины. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте правительства.

Хоккей Хоккей Канада одержала победу над Чехией на МЧМ-2019

Хоккей Хоккей Путин сыграл в хоккей на Красной площади На лед ГУМ-катка на Красной площади вышел и президент России Владимир Путин. Как и в прошлые годы, составы команд были традиционными.

Происшествия Происшествия После охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело По факту охоты на медведя в Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившее особо крупный ущерб), говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Единоборства Единоборства Нуньес нокаутировала Сайборг и завоевала второй титул в UFC Бой завершился нокаутом в первом раунде после серии ударов руками. Нуньес завоевала титул в полулегком весе.

Происшествия Происшествия В аэропорту в США шесть человек пострадали из-за поломки телетрапа В международном аэропорту Балтимор-Вашингтон шесть человек пострадали из-за неисправности телетрапа.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки