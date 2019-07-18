с чего всё началось

Министерством внутренних дел были разработаны методические рекомендации для сотрудников полиции по составлению протоколов административных дел за неуважение к власти, передает "Медиазона". В документе говорится, что нельзя составлять протоколы за личную переписку.

МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти

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