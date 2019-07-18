Политика
МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к властиИнфорос 06:18
Министерством внутренних дел были разработаны методические рекомендации для сотрудников полиции по составлению протоколов административных дел за неуважение к власти, передает "Медиазона". В документе говорится, что нельзя составлять протоколы за личную переписку.
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с чего всё началось
Со вступления закона о «явном неуважении к власти» в силу в марте полицейские успели составить около 30 протоколов — преимущественно за публикации во «ВКонтакте» о президенте Владимире Путине.Новая газета04:06
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