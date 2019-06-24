МВД установило личность напавшего на полицейского в ГрозномРИА Новости 17:53

Сотрудники МВД по Чечне установили личность преступника, напавшего в воскресенье на сотрудника полиции в центре Грозного, сообщает ведомство в ночь на понедельник.

МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном

Футбол РФС отреагировал на антироссийскую акцию грузинских футболистов Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на акцию грузинских футболистов, появившихся на матчах чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами.

Экономика Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года.

Общество Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.

Происшествия В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.

Политика Джо Сестак намерен участвовать в президентских выборах в США Бывший конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в Соединённых Штатах.

Футбол Медведев прибыл в расположение «Зенита», который находится в Австрии Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев посетил расположение петербургской команды, которая в настоящее время находится на сборах в Австрии.

Здоровье Эксперт рассказал, как увеличить продолжительность жизни Принимавший участие в дискуссии путешественник и писатель из Америки Дэн Бюттнер назвал несколько способов для продления жизни человека.

Шоу-бизнес Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей Известный юморист опубликовал шутку про врачей. Однако, по мнению самих медицинских работников, она оказалась неудачной.

Общество Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.

Армия и оружие Боевики «Ан-Нусры» планируют атаку с беспилотниками на САА в Идлибе Бойцы САА захватили самодельный ударный беспилотный аппарат боевиков, который они запустили со своей базы в районе Маарет ан-Нумана 22 июня.

Футбол Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.

Политика Полеты грузинских авиакомпаний в Россию будут приостановлены с 8 июля В Минтрансе России заявили, что грузинские авиакомпании прекратят полеты в РФ с 8 июля. Об этом в пятницу, 22 июня, сообщает «РИА Новости».

Наука Британцы превратили электричку в водородный поезд Инженеры из Бирмингемского железнодорожного исследовательского центра и компании Porterbrook модифицировали электропоезд класса 319, превратив его в гибридный состав HydroFlex.

Происшествия На Кубани после массового ДТП госпитализированы девять человек В результате аварии с места происшествия были госпитализированы с травмами различной степени тяжести девять человек (среди них двое несовершеннолетних).

Политика Грузия начала искать замену российским туристам Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.

Авто Названы регионы с самыми дешевыми подержанными машинами В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.

Политика Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.

Экономика Carrefour продала свой бизнес в Китае Carrefour начала работать в Китае в 1995 году. С тех пор сеть компании разрослась до 210 гипермаркетов и 24 универсамов.

Политика Патриарх Грузии прокомментировал антироссийские протесты Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II выступил с заявлением по поводу протестов в Тбилиси.

Общество Sky House без конца и края Завершение проблемного долгостроя опять затягивается Срок сдачи в эксплуатацию скандального долгостроя — жилого комплекса Sky House в центре Москвы, где часть коммерческой недвижимости принадлежит экс-губернатору Тульской области Владимиру Груздеву, — в очередной раз перенесен.

Космос Запуск «Протон-М» перенесли на сутки В Роскосмосе заявили, что запуск ракеты-носителя "Протон-М" на борту которого находится российский космический телескопом Спектр-РГ, отложен на сутки.