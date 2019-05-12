Транспорт
МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТПВести.Ru вчера в 22:00
Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 00:16, Ашберн
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне
Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 02:36
Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Наука
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 4,5 километра
На вулкане Шивелуч сегодня днём по местному времени произошёл парогазовый выброс с содержанием пепла на высоту 4,5 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Обновлено 09 мая в 02:25
Происшествия
В жилом доме в Ростовской области взорвался газ
В двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 19:56
Энергетика
В Белоруссии увеличили цены на топливо
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии увеличиваются с 12 мая на 1 белорусскую копейку ($0,0048) на фоне повышения стоимости российской нефти, сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».
Обновлено вчера в 13:27
Общество
Россиянам предложили купить дом в Италии за 1 евро
Мэр итальянского Муссомели — Джузеппе Катания — предложил россиянам купить за один евро любой заброшенный дом в историческом центре этого города, расположенного в сицилийской провинции Кальтаниссетта.
Обновлено вчера в 21:42
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира выполнять боевое задание на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его.
Обновлено вчера в 22:31
Наука
Ученые выяснили, кто чаще всего сплетничает
Американские психологи из Калифорнийского университета решили рассмотреть сплетни с точки зрения науки и выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы.
Обновлено вчера в 04:00
Шоу-бизнес
Алсу пришла к Галкину после скандала на детском «Голосе»
Обновлено вчера в 17:55
Общество
Петербургский ПЕН-клуб выразил поддержку Елене Чижовой
Петербургский ПЕН-клуб выразил солидарность с писателем Еленой Чижовой, на которую написали заявление в Следственный комитет за статью о блокаде.
Обновлено вчера в 02:49
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже
Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено вчера в 04:57
Политика
Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост
Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.
Обновлено вчера в 13:12
Армия и оружие
Помпео: США принимают меры на случай враждебных действий Ирана
США наращивают силы на Ближнем Востоке на случай, если Иран попытается нанести ущерб американским интересам, однако Вашингтон готов к консультациям с Тегераном.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
В Учкуевке обещают создать лучший парк в Крыму
Обновлённый парк «Учкуевка» подрядчик рассчитывает сделать одним из лучших в Крыму уже к 1 октября.
Обновлено 10 мая в 09:51
Путешествия
Названы самые дешевые авиамаршруты на лето
При перелетах внутри России самым дешевым стал билет из Москвы в Псков (1 773 рубля).
Обновлено вчера в 15:09
Экономика
Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPO
Стоимость одной акции Uber Technologies Inc. в первый день торгов после выхода компании на IPO снизилась на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7,6%, упав ниже и без того консервативной цены предложения в $45 за акцию.
Обновлено вчера в 00:00
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Общество
В Москве простятся с Сергеем Доренко
Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией
Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие
В Южной Корее хотят создать боевых роботов по образу людей и животных
В Южной Корее планируют начать разработку боевых роботов, которые будут подобны людям, животным и насекомым.
Обновлено вчера в 22:52
Авто
Стала известна цена кроссовера Volkswagen Teramont X
Презентация Volkswagen Teramont X состоялась на автосалоне в Шанхае и во время презентации кросс-купе сообщалось, что автомобиль появился в дилерских центрах в конце мая.
Обновлено вчера в 13:32
Общество
В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян
В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 22:44
Театры
Рыбаковский фестиваль открылся в Тамбове спектаклем Вахтанговского театра
В Тамбове 11 мая открылся 13-тый межрегиональный театральный фестиваль имени Н. Х. Рыбакова спектаклем столичного Вахтанговского театра "Крик лангусты", передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 17:17
Культура
Скончался актер Клемент фон Франкенштейн
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737
Обновлено вчера в 06:05
Общество
Кемерово и Новокузнецк стали городами воинской славы
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия
Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше
По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
В тайных захоронениях в Мексике обнаружили тела 35 человек
Тела в общей сложности 35 человек обнаружены в трех тайных захоронениях в мексиканском штате Халиско, заявил прокурор штата Херардо Октавио Солис.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
В Петербурге шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и маршруткой
Трое из шести пострадавших находились в трамвае. Две 15-летние школьницы обратились в детскую городскую больницу самостоятельно.
Обновлено вчера в 15:22