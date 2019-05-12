Транспорт
МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТПРоссийская газета 03:10
В пресс-центре МВД рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время информации о новом стандарте нет на официальном сайте Росстандарта.
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Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца
Обновлено 10 мая в 11:47
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Политика
В Литве пройдут президентские выборы
Параллельно с выборами президента в Литве проходит и всенародный референдум по двум вопросам.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
Семьям погибших при взрыве газа выплатят по 1 млн рублей
Власти Ростовской области выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района.
Обновлено в 04:34
Спорт
Медведева отклонила предложение руки и сердца от фигуриста из Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева ответила отказом не предложение руки и сердца от канадского фигуриста Нэма Нгуйена.
Обновлено в 04:34
Общество
В Краснодарском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
Видеозапись моментально попала в соцсети. На кадрах видны крупные осколки льда размером с перепелиное яйцо.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Почти 500 сотрудников избиркомов Индонезии умерли при подсчете голосов
Министерство здравоохранения Индонезии сообщило, что почти 500 сотрудников избирательных комиссий скончались при подсчете голосов после всеобщих выборов в стране.
Обновлено в 04:04
Единоборства
UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул
В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Гендиректор радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что Доренко знал о своем диагнозе
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва", журналист Сергей Доренко знал о своем диагнозе.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Взрыв газа: в поселке Чистоозерный ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Чистоозерный Ростовской области, где ночью в жилом многоквартирном доме взорвался газ.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли
Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В Кемерове разыскивают 10-летнего мальчика
Обновлено в 02:46
Авто
Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники в мире
Обновлено вчера в 12:21
Политика
Глава Генштаба Украины сообщил о взломе его страницы в Facebook
Глава Генерального штаба Украины Виктор Муженко заявил, что хакеры взломали его страницу в Facebook и разместили там информацию "провокационного содержания".
Обновлено в 03:59
Гаджеты
AMD всё же готовит 16-ядерные процессоры Ryzen 3000 на базе Zen 2
Известный источник утечек с псевдонимом Tum Apisak сообщает, что он обнаружил информацию о инженерном образце 16-ядерного процессора Ryzen 3000.
Обновлено 09 мая в 12:46
Гаджеты
Google презентовала новую версию Android и запустила ее бета-тест
Корпорация Google провела презентацию операционной системы Android Q и запустила финальный этап ее тестирования.
Обновлено в 03:46
Общество
В России изменились правила получения детских пособий
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Британии
Трое россиян вошли в список самых богатейший людей Великобритании по версии The Sunday Times. Среди них - Алишер Усманов и Роман Абрамович.
Обновлено в 03:16
Космос
NASA планирует сбить астероид с орбиты
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
Комиссия проверит подготовку пилотов сгоревшего Superjet
Обновлено в 03:30
Футбол
Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 04:34
Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Куба вводит контроль за социально значимыми продуктами
Власти Кубы вводят контроль за социально значимыми продуктами питания, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас в интервью государственному телеканалу.
Обновлено вчера в 20:07
Музыка
Лазарев пригрозил удалиться из всех соцсетей после Евровидения
В интервью телеведущей Регине Тодоренко российский исполнитель, актер и телеведущий Сергей Лазарев признался, что хочет после песенного конкурса Евровидение закрыть свои страницы во всех социальных сетях.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Наталия Лесниковская переехала после развода с мужем
Благодаря характеру и упорству, Лесниковская стала известной российской актрисой театра и кино.
Обновлено в 03:00
Общество
МБХ Медиа: у депутата Резника случился сердечный приступ
У депутата ЗакСа Максима Резника сердечный приступ, сообщил Telegram-каналу «Северо-Запад МБХ Медиа» жена парламентария Ксения Казарина.
Обновлено вчера в 14:28
Игры
Раскрыты цена и сроки выхода Sony PlayStation 5
Обновлено вчера в 12:21
Авто
Составлен ТОП-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы
Обновлено в 02:11