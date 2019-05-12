Транспорт
МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТПРоссийская газета 03:10
В пресс-центре МВД рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время информации о новом стандарте нет на официальном сайте Росстандарта.
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