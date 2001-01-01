С 1 мая вступил в силу ГОСТ на дорожные указателиДруг для друга (Курск) 10 мая в 18:48

С 1 мая в России начал действовать новый стандарт на дорожные знаки.

С 1 мая вступил в силу ГОСТ на дорожные указатели

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