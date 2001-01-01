Транспорт

С 1 мая вступил в силу ГОСТ на дорожные указателиДруг для друга (Курск) 10 мая в 18:48

С 1 мая в России начал действовать новый стандарт на дорожные знаки.
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С 1 мая вступил в силу ГОСТ на дорожные указатели

Друг для друга (Курск)10 мая в 18:48
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Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Хоккей

«Сан-Хосе» победил «Сент-Луис» в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ

"Сан-Хосе" обыграл "Сент-Луис" со счетом 6:3 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:59
Наука

Япония представила самый быстрый в стране поезд

Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зелёные линии, которые идут от стилизованной буквы X за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.
Обновлено 09 мая в 05:30
Происшествия

СК начал проверку по факту жесткой посадки самолета в Оренбурге

Уральское Следственное управление Следственного комитета РФ на транспорте начало проверку по факту жесткой посадки самолета Boeing 737 компании Nordwind в аэропорту Оренбурга.
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Транспорт

МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП

Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

В Краснодарском крае выпал град размером с перепелиное яйцо

Видеозапись моментально попала в соцсети. На кадрах видны крупные осколки льда размером с перепелиное яйцо.
Обновлено вчера в 15:10
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Женщина с ребенком погибли при пожаре на Урале

Обновлено в 03:08
Общество

Тело Сергея Доренко будет кремировано. Андрей Разин: «Я прошу всех прийти и попрощаться»

Разин рассказал "Аргументам недели" о том, что " по решению семьи, Серёжа Доренко будет кремирован".
Обновлено 10 мая в 10:35
Шоу-бизнес

Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Политика

Глава МИД Франции заявил об угрозе возникновения международной анархии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что призывы к конфронтации государств могут привести к международной анархии.
Обновлено вчера в 21:41
Шоу-бизнес

Брежнева разозлилась на просьбу поздравить Меладзе в Инстаграме

Даже в день рождения супруга Вера не стала поздравлять его в Инстаграме, считая этот день слишком личным праздником.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия

Владимир Мамонтов рассказал, сколько продлится повторная экспертиза тела Доренко

Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил о примерных сроках повторной экспертизы тела журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Опознаны тела пятерых попавших на Алтае под лавину туристов

Обновлено в 02:05
Армия и оружие

В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

Власти Шри-Ланки арестовали исламского богослова за связи с организатором взрывов

Власти Шри-Ланки арестовали известного в стране исламского богослова за тесные контакты с главарем группы террористов и организаторов взрывов на острове, унесших жизни сотен человек.
Обновлено в 02:06
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»

Американская актриса Пегги Липтон, исполнившая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла от рака на 73-м году жизни, сообщает USA Today.
Обновлено в 02:28
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено вчера в 05:54
Футбол

«Бавария» не смогла обыграть «Лейпциг»

Мюнхенская «Бавария» на выезде сыграла вничью с «Лейпцигом» (0:0) в матче 33-го тура чемпионата Германии.
Обновлено вчера в 11:46
Футбол

Тренер «Сочи» Точилин – о выходе в РПЛ: «Хотим усилить все линии»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поговорил о летней трансферной кампании клуба. Усиления требуют все линии, считает специалист.
Обновлено в 00:31
Общество

Власти Сицилии раздают дома россиянам за 1 евро

Помимо обязательной символической платы в 1 евро для будущих жильцов есть только одно условие: за год отремонтировать дом, а некоторые из них пустуют не первый месяц, и также привести в порядок прилегающую территорию, если таковая имеется.
Обновлено в 00:15
Политика

В Швеции назвали Путина самым богатым человеком в мире

Шведский дипломат, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд назвал Президента России Владимира Путина богатейшим человеком планеты, сообщает DEITA.
Обновлено в 02:46
Общество

Психолог объяснила выбор черной одежды россиянами

Член Российского психологического общества Наталья Искра связала выбор одежды черного цвета россиянами с климатическими условиями.
Обновлено в 00:14
Политика

Помпео рассчитывает на встречу с Меркель в ближайшие несколько недель

Госсекретарь США Майк Помпео рассчитывает встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель в течение «ближайших пары недель».
Обновлено в 03:05
Музыка

Сергей Лазарев провёл вторую репетицию на Евровидении

Обновлено вчера в 05:10
Общество

Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вернулась к работе спустя четыре дня после родов.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Политика

The Atlantic Council (США): почему нам нельзя забывать об Украине (Atlantic Council)

Именно поэтому модернизация государства во многих странах занимает так много времени — по сути, это образовательный проект.
Обновлено в 02:08
Политика

Трамп предложил «простой способ» избежать увеличения пошлин на товары

Президент Дональд Трамп предложил «простой способ» избежать высоких пошлин на импорт товаров в США.
Обновлено вчера в 13:10
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