Транспорт
МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТПРоссийская газета 03:10
В пресс-центре МВД рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время информации о новом стандарте нет на официальном сайте Росстандарта.
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Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой
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Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом
Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
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Политика
Путин отметил стойкость участников «Бессмертного полка» в Москве
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Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
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Хоккей
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Общество
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Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
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В Москве нашли мертвым помощника прокурора
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Александра Емельяненко задержали за распитие алкоголя в общественном месте
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Обновлено в 09:03
Происшествия
Пострадавший от взрыва газа дом в Ростовской области могут снести
Двухэтажный жилой дом на улице Ленина в поселке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области, пострадавший 12 мая от взрыва бытового газа, могут снести.
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Армия и оружие
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В зарубежной прессе продолжается активное обсуждение военного парада, который состоялся в центре Москвы 9 мая – в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 04:42
Авто
В России автомобиль Bentley превратили в танк
Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
Обновлено вчера в 04:08
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Медицинские сестры отмечают сегодня, 12 мая, свой профессиональный праздник.
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Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
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Авто
Составлен топ-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы
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Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ростовской области
В результате взрыва газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека.
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Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Футбол
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» могут провести «золотой матч» в АПЛ
Между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» может быть проведен «золотой матч» в рамках английской премьер-лиги.
Обновлено в 08:23
Здоровье
Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета
Медики назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заболевании диабетом.
Обновлено в 05:00
Общество
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С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео
Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма).
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Российский прокурор и генерал МВД несли одно и то же фото на «Бессмертном полку»
Обновлено в 07:18
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Обновлено в 02:01
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Школьник сорвался с высоты в Полюстрово, спускаясь из окна по веревке
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Армия и оружие
В США решили отказаться от двигателей РД-180
Военно-воздушные силы США ищут способы отказаться от российских ракетных двигателей РД-180.
Обновлено в 08:17
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Общество
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Хоккей
Путин объяснил победы своей хоккейной команды в матчах
Российский лидер Владимир Путин объяснил разгромные победы своей команды в хоккейных матчах.
Обновлено в 08:48