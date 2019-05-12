Транспорт

МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТПРоссийская газета 03:10

В пресс-центре МВД рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время информации о новом стандарте нет на официальном сайте Росстандарта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП, предупредило россиян МВД

Эхо Москвы04:00

МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП

Вести.Ruвчера в 22:00

МВД: дорожные знаки уменьшенных размеров приведут к росту ДТП

Коммерсантъвчера в 20:28

В МВД предупредили о росте ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков

URA.Ruвчера в 20:43

В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков

Газета.Ruвчера в 20:32

В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков

РБКвчера в 21:59

В МВД считают, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту ДТП

ТАССвчера в 20:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Общество

В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой

Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на 3 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 11:56
Общество

В Москве прошел мотопробег в память Сергея Доренко

В Москве в воскресенье, 12 мая, прошел мотопробег в память о погибшем 9 мая российском журналисте Сергее Доренко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 10:38
Происшествия

Несколько десятков футбольных фанатов «Зенита» и ЦСКА устроили драку перед матчем

Обновлено в 11:41
Общество

Владимир Зеленский в честь Дня матери опубликовал архивный снимок

Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Обновлено в 06:40
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Хоккей

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Иран серьезно ответит на любые силовые действия США

"Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову", - заявил командующий КСИР, слова которого передает телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 11:59
Футбол

«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Обновлено в 11:28
Музыка

Джамала устроила склоку с Веркой Сердючкой перед «Евровидением»

Джамала прокомментировала выбор организаторов "Евровидения-2019" пригласить на конкурс Верку Сердючку.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Во Франции бык атаковал зрителей перед началом корриды

Шесть человек, среди которых двое жандармов, пострадали на юге Франции в результате нападения быка перед началом корриды.
Обновлено в 11:14
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Экономика

Стоимость российской пшеницы достигла минимума

Стоимость российской пшеницы достигла минимума Снижение спроса на российскую пшеницу продолжает сказываться на ее ценах.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Футбол

Футбол как желание жить: на матче «Спартака» побывал специальный гость

Матч чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и "Уфой" посетил 13-летний иракский мальчик Касим Алькадим, прославившийся благодаря снимку, получившему приз фотоконкурса имени Андрея Стенина.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Десять человек пострадали в результате стрельбы в кафе

В центре Турции в результате стрельбы в одном из кафе пострадали по меньшей мере 10 человек.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»

По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Происшествия

На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области

Обновлено вчера в 10:25
Общество

У известного музыканта в Домодедово изъяли скрипку XVIII века

В аэропорту Домодедово сотрудники таможни забрали у скрипача Николая Манагадзе скрипку XVIII века, взятую в аренду у швейцарского фонда, сообщила жена музыканта Ксения Бакнина.
Обновлено в 10:03
Политика

Путин проведёт серию совещаний по ОПК в новом формате

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 13 мая, начнёт очередную серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон скончалась в США в возрасте 72 лет.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено в 11:05
Недвижимость

Раскрыта сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в Москве

Обновлено в 08:12
Политика

Польша отказалась переходить на евро

Глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не собирается переходить на евро.
Обновлено в 10:58
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Хоккей

Ушел из жизни олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов

Спортсмен умер в возрасте 79 лет Чемпион Олимпийских игр и трехкратный победитель мировых чемпионатов хоккеист Анатолий Ионов ушел из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено в 07:15
Футбол

Зенит — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)

Петербургский "Зенит" и московский ЦСКА объявили стартовые составы на матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:14
Происшествия

Пассажир SSJ-100 рассказал о панике и людях с чемоданами

Обновлено вчера в 06:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное