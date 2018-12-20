Общество
МВД требует заблокировать публикацию о девушке, употребляющей героин
МВД требует заблокировать публикацию о девушке, употребляющей героинТАСС06:22
В опубликованной два дня назад статье говорится о девушке, которая систематически употребляет героин и ведет онлайн-дневник, посвященный этому. Волк также напомнила, что МВД осуществляет систематический мониторинг интернета и выявляет ресурсы, которые пропагандируют употребление наркотиков.
ТАСС06:22
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Общество
Суд признал законным отказ Пономареву в прощании с Алексеевой
Московский городской суд оставил без изменений определение Тверского суда Москвы об отказе приостановить или прекратить административный арест 77-летнего руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева для прощания с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой.
Обновлено в 08:59
Общество
В ГИБДД поддержали проверку знаний ПДД при замене прав
Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о проверке знаний правил дорожного движения при замене водительского удостоверения через каждые 10 лет.
Обновлено в 04:30
Транспорт
Открылась станция московского метро «Беломорская»
«Беломорская» находится между «Речным вокзалом» и открывшейся в декабре 2017 года «Ховрино».
Обновлено в 08:39
Общество
Дед Мороз и Йоулупукки встретились на границе России и Финляндии
Обновлено в 08:20
Общество
Путин обещал помочь детдомовцам Петербурга построить футбольное поле
Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым о помощи в строительстве крытого футбольного поля для детей из детских домов и неблагополучных семей в городе.
Обновлено в 05:08
Общество
Верховный суд внес в Госдуму проект закона об уголовном проступке
Верховный суд России внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым вводится в российское право понятие «уголовный проступок».
Обновлено в 06:53
Транспорт
10-балльные пробки прогнозируются в Москве 26 декабря
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) прогнозирует десятибалльные пробки в Москве 26 декабря, в день проведения Общероссийской новогодней елки.
Обновлено в 04:57
Транспорт
Разметку на федеральных трассах заставят звучать
Обновлено в 09:09
Общество
С сайта мэрии Москвы произошла массовая утечка личных данных
С сайта мэрии Москвы произошла массовая утечка личных данных.
Обновлено в 06:49
Общество
Штраф за неоплату парковки в Москве может вырасти вдвое
Комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам внесла в парламент города законопроект, предусматривающий повышение административного штрафа за неоплату размещения автомобиля на платной парковке в два раза - до 5 тыс. рублей.
Обновлено в 02:05
Общество
Президент пообещал помочь больному ребенку из Иркутской области
Корреспондент из Владивостока во время пресс-конференции Владимира Путина попросил президента оказать помощь трехлетнему Владиславу Шестакову из города Черемхово Иркутской области.
Обновлено в 07:08
Общество
В Москве одобрены проекты планировки нескольких кварталов реновации
В Москве одобрены проекты планировки нескольких кварталов реновации, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Обновлено в 06:32
Общество
Москвичи увидят «холодное полнолуние» в самую длинную ночь года
В самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря, жители Москвы смогут наблюдать «холодное полнолуние».
Обновлено в 04:46
ЖКХ
В Зауралье отложили мусорную реформу
Собирать и вывозить мусор в Зауралье с 1 января будут по-старому, а сама услуга останется в составе содержания общего имущества собственников многоквартирного дома.
Обновлено в 09:00
Общество
Средняя зарплата учителя в Москве составила 108 тысяч рублей
В 2016 году средняя зарплата учителя в столице составляла 77,6 тысяч рублей, в 2017 году — 85,9 тысяч рублей.
Обновлено в 08:53