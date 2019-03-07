Общество

МВД составило список потенциально опасных пород собакПарламентская газета 07 марта в 08:33

Стало известно, каких собак нельзя будет выгуливать без поводка и намордника. Список потенциально опасных пород подготовили в МВД, документ опубликован на портале нормативных правовых актов.
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 в ведомстве, проект постановления служит «логическим продолжением» принятого в конце минувшего года закона «Об ответственном обращении с животными».
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ТАСС07 марта в 08:30
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