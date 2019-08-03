Происшествия
МВД сообщило о 600 задержанных на акции протеста в МосквеВедомости вчера в 11:32
На несогласованной акции протеста в Москве задержали 600 человек, сообщает московское управление МВД. Это совпадает с оценкой проекта «ОВД-инфо» по состоянию на 17.45 мск. Всего, по данным полиции, в акции приняли участие 1500 человек.
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Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины
Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.
Обновлено в 08:37
Политика
Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по поддельным документам
Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по поддельным документам.
Обновлено в 14:55
Автоспорт
Хэмилтон предложил Ферстаппену взять Алонсо в напарники
Во время обсуждения Льюис Хэмилтон дважды предложил Максу Ферстаппену взять испанца в «Ред Булл», сообщает ESPN.
Обновлено в 15:02
Футбол
Зенит — Краснодар 1:1
"Зенит" на своем поле в домашнем матче 4-го тура премьер-лиги сыграл вничью с "Краснодаром" (1:1). На 80-й минуте встречи мяч в свои ворота срезал защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос.
Обновлено вчера в 16:27
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Футбол
Гвардиола поздравил «МЮ» с покупкой Магуайра
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему его команда вышла из борьбы за трансфер защитника «Лестера» Гарри Магуайра.
Обновлено в 14:57
Футбол
«Интер» обыграл «Тоттенхэм» в серии пенальти
Обновлено в 12:16
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Дибалы
Обновлено в 15:38
Спорт
Российские сборные проверяют квалификацию
Стартующий сегодня олимпийский отбор определит 11 мужских и 11 женских сборных, которые через год в Токио выступят в волейбольных соревнованиях вместе с освобожденными от него хозяевами — японцами.
Обновлено 01 августа в 19:02
Общество
Лидер «Чайф» рассказал о травле группы в Сети после концерта во время митинга 3 августа
Фронтмен группы "Чайф" Владимир Шахрин рассказал, что после их выступления на фестивале "Шашлык Live" в Парке Горького, который проходил параллельно с незаконным митингом оппозиции, на группу обрушился шквал негатива в Сети.
Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес
Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Флаги приспустят в США в память о жертвах стрельбы в Техасе и Огайо
Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить до заката 8 августа государственные флаги над Белым домом, а также над правительственными зданиями в память о жертвах стрельбы в Техасе и Огайо.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль
Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Из двух детских лагерей на Кубани эвакуировали больше 300 человек
В Славянском районе Краснодарского края в воскресенье спасатели эвакуировали несколько сотен детей и взрослых из двух детских лагерей.
Обновлено в 14:32
Кино
Принц Чарльз может сыграть в фильме о Джеймсе Бонде
Принца Чарльза пригласили на небольшую роль в предстоящем боевике "Джеймс Бонд 25".
Обновлено в 08:58
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Общество
Холодная погода в Москве побила очередной температурный рекорд
Холодная погода в Москве в воскресенье, 4 августа, побила очередной температурный рекорд, опустившись ниже показателей за последние 70 лет.
Обновлено в 15:23
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено в 14:48
Космос
Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки
Пресс-служба ВДНХ сообщила, что 1 августа в день 80-летия выставки малый космический аппарат «ВДНХ-80», запущенный на орбиту Земли 5 июля 2019 года, передал звуковой сигнал.
Обновлено 01 августа в 12:46
Происшествия
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в воскресенье вечером на северо-востоке Японии, угрозы цунами нет.
Обновлено в 06:43
Авто
Оказывается, каждый третий грузовик в России был собран в СССР
Обновлено в 15:20
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено в 13:46
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
«ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека
Обновлено в 07:55
Происшествия
Задержан провокатор Максим Стеклов
Обновлено в 10:47
Транспорт
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет
Купил билет не в тот город, перепутал июнь с июлем или не угадал со стыковочным рейсом — вот неполный перечень распространенных ошибок, допускаемых пассажирами при покупке авиабилетов, которые могут сорвать путешествие, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 12:21