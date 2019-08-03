На несогласованной акции протеста в Москве задержали 600 человек, сообщает московское управление МВД. Это совпадает с оценкой проекта «ОВД-инфо» по состоянию на 17.45 мск. Всего, по данным полиции, в акции приняли участие 1500 человек.

МВД сообщило о 600 задержанных на акции протеста в Москве

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