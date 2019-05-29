Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собакТАСС 12:54
МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13. Об этом ТАСС сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Космос
NASA: Земле угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря
В NASA предупредили жителей Земли о том, что Планете угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле
Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Татьяна Петрова, неизвестная девушка с двумя малолетними детьми - мальчиком и девочкой - обратилась к администратору хостела, расположенного в 3-м Покровском проезде, для предоставления им спального места.
Обновлено в 10:47
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой начал мироточить крест
Обновлено в 07:51
Авто
Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Футбол
Челси — Арсенал 0:0 (1-й тайм)
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Заброшенный мост украли в Мурманской области
Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.
Обновлено в 10:36
Политика
Зеленский сменил главу госохраны Украины
Обновлено в 13:01
Футбол
«Спартак» заплатит 7,5 миллиона евро за Зайца
По информации transfer_analiz, руководство команды из белокаменной уже предложило своим коллегам из Стамбула 7,5 миллиона евро за переход Зайца.
Обновлено в 13:13
Кино
Умер актер, сыгравший в «Крестном отце»
Обновлено в 14:02
Политика
Без Петровского и Кирова: на Украине переименуют две области
Комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует народным депутатам принять проекты законов о переименовании Кировоградской и Днепропетровской области, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 09:47
Общество
Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии
Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев заявил о желании жениться на Алле Пугачевой
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Обновлено вчера в 07:09
Армия и оружие
На Украине прекратили сборку БТР-4
Обновлено в 11:14
Политика
Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, подал в отставку со своего поста.
Обновлено в 12:28
Экономика
Эксперт предложил использовать «налоговые инвестиции» в освоении Арктики
Эксперты рассмотрели законопроект о господдержке инвестиций в Арктику, который был подготовлен Минвостокразвития.
Обновлено в 12:51
Экономика
Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов, - управление ими пока только выстраивается.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Происшествия
На украинской шахте погибли горняки: Зеленский вылетел на место ЧП
Сегодня в 3 часа ночи на шахте "Лесная" обвалилась порода. Пока известно о двух погибших шахтерах.
Обновлено в 08:49
Политика
На Украине завели уголовное дело после пропажи секретных серверов
Государственное бюро расследований (ГБР) начало следствие после сообщений о пропаже серверов с секретной информацией из администрации президента Украины.
Обновлено в 09:36
Политика
Зеленский призвал политиков есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40
Космос
Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки
Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Мужчина устроил поджог у Белого дома и попал на видео
Неизвестный мужчина устроил поджог в парке, прилегающем к Белому дому в столице США Вашингтоне.
Обновлено в 14:19
Транспорт
Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург
Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономик мира
Согласно размещенной информации, Соединенные Штаты уступили лидерство в рейтинге Сингапуру и заняли только третье место.
Обновлено вчера в 16:39