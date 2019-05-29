Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собакТАСС 12:54

МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13. Об этом ТАСС сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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МВД согласилось сократить перечень опасных собак

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МВД РФ существенно сократило перечень потенциально опасных пород собак

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ТАСС12:54
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Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Татьяна Петрова, неизвестная девушка с двумя малолетними детьми - мальчиком и девочкой - обратилась к администратору хостела, расположенного в 3-м Покровском проезде, для предоставления им спального места.
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Заброшенный мост украли в Мурманской области

Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.
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Комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует народным депутатам принять проекты законов о переименовании Кировоградской и Днепропетровской области, сообщают украинские СМИ.
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Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии

Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
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Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим

Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
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Шоу-бизнес

Гоген Солнцев заявил о желании жениться на Алле Пугачевой

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, подал в отставку со своего поста.
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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов, - управление ими пока только выстраивается.
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Происшествия

На украинской шахте погибли горняки: Зеленский вылетел на место ЧП

Сегодня в 3 часа ночи на шахте "Лесная" обвалилась порода. Пока известно о двух погибших шахтерах.
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Политика

На Украине завели уголовное дело после пропажи секретных серверов

Государственное бюро расследований (ГБР) начало следствие после сообщений о пропаже серверов с секретной информацией из администрации президента Украины.
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Космос

Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки

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Мужчина устроил поджог у Белого дома и попал на видео

Неизвестный мужчина устроил поджог в парке, прилегающем к Белому дому в столице США Вашингтоне.
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Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
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Экономика

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономик мира

Согласно размещенной информации, Соединенные Штаты уступили лидерство в рейтинге Сингапуру и заняли только третье место.
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