МВД сократило список потенциально опасных пород собакТАСС 12:54

МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13. Об этом ТАСС сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Космос NASA: Земле угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря В NASA предупредили жителей Земли о том, что Планете угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря.

Происшествия Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Татьяна Петрова, неизвестная девушка с двумя малолетними детьми - мальчиком и девочкой - обратилась к администратору хостела, расположенного в 3-м Покровском проезде, для предоставления им спального места.

Технологии В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».

Авто Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с большим клиренсом Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.

Футбол Челси — Арсенал 0:0 (1-й тайм) Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.

Происшествия Заброшенный мост украли в Мурманской области Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.

Футбол «Спартак» заплатит 7,5 миллиона евро за Зайца По информации transfer_analiz, руководство команды из белокаменной уже предложило своим коллегам из Стамбула 7,5 миллиона евро за переход Зайца.

Политика Без Петровского и Кирова: на Украине переименуют две области Комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует народным депутатам принять проекты законов о переименовании Кировоградской и Днепропетровской области, сообщают украинские СМИ.

Общество Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.

Шоу-бизнес Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.

Политика Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, подал в отставку со своего поста.

Экономика Эксперт предложил использовать «налоговые инвестиции» в освоении Арктики Эксперты рассмотрели законопроект о господдержке инвестиций в Арктику, который был подготовлен Минвостокразвития.

Экономика Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов, - управление ими пока только выстраивается.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Происшествия На украинской шахте погибли горняки: Зеленский вылетел на место ЧП Сегодня в 3 часа ночи на шахте "Лесная" обвалилась порода. Пока известно о двух погибших шахтерах.

Политика На Украине завели уголовное дело после пропажи секретных серверов Государственное бюро расследований (ГБР) начало следствие после сообщений о пропаже серверов с секретной информацией из администрации президента Украины.

Политика Зеленский призвал политиков есть шаурму Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.

Космос Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.

Происшествия Мужчина устроил поджог у Белого дома и попал на видео Неизвестный мужчина устроил поджог в парке, прилегающем к Белому дому в столице США Вашингтоне.

Транспорт Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.