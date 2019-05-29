Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собакТАСС вчера в 12:54

МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13. Об этом ТАСС сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Читать в источнике

Подробнее о событии

МВД согласилось сократить перечень опасных собак

РБКвчера в 14:13

МВД в пять раз сократило список потенциально опасных пород собак

RT на русскомвчера в 13:07

МВД доработало перечень потенциально опасных собак

Телеканал 360°вчера в 13:41

МВД переписало список опасных пород собак

Газета.Ruвчера в 13:24

МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак

РИА Новостивчера в 13:20

МВД РФ существенно сократило перечень потенциально опасных пород собак

ФАНвчера в 14:06

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

ТАССвчера в 12:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 00:35, Ашберн
Шоу-бизнес

Фанаты заподозрили Ксению Бородину в увеличении губ

Обновлено в 00:10
Космос

Астроном NASA: Вселенная может быть голограммой

Астроном космического агентства NASA Мишель Таллер пришла к выводу, что Вселенная может являться голограммой.
Обновлено вчера в 06:04
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено вчера в 19:14
Наука

Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин

Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Общество

В WikiLeaks сообщили об ухудшении состояния здоровья Джулиана Ассанжа

Состояние здоровья основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа ухудшилось за время, которое он провел в лондонской тюрьме Белмарш.
Обновлено вчера в 20:26
Экономика

В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

ВЦИОМ: рейтинг одобрения президента Путина вырос

Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос на 4%. Об этом, как сообщает ИА RNS, 29 мая в ходе круглого стола в Экспертном институте социальных исследований заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Обновлено вчера в 14:14
Авто

Представлен обновленный кроссовер BMW X1

Компания обещает для обновленного кроссовера 16 комбинаций двигателей и трансмиссий, но пока BMW X1 представлен с ограниченным набором модификаций.
Обновлено вчера в 10:10
Армия и оружие

Украинский сапёр пропал без вести в бою на Донбассе

Обновлено вчера в 02:20
Происшествия

Задержаны десятки участников ОПГ, промышлявшие в сфере ЖКХ

Задержаны десятки участников ОПГ, включая ее лидеров. В помещениях, арендованных преступниками под офисы, проведены обыски.
Обновлено в 00:25
Политика

В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»

В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".
Обновлено вчера в 22:21
Транспорт

«Яндекс.Такси» поймает вертолеты

В «Яндекс.Такси» подтвердили обсуждение такой идеи, сообщив, что в августе в рамках Международного авиакосмического салона планируют подписать соглашение о сотрудничестве «в области продвижения концепции городской аэромобильности» между четырьмя вышеуказанными участниками.
Обновлено вчера в 15:10
Политика

Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном

С ансамблем, песнями, плясками и настоящей давкой среди журналистов в киевском аэропорту Борисполь два часа назад встречали беглого грузина Саакашвили.
Обновлено вчера в 14:47
Культура

Съемки нового сезона шоу «Холостяк» начнутся в ближайшее время

Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Футбол

«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы

"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:54
Политика

Путин подписал закон о допуске родственников пациентов в реанимацию

Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий медицинские организации допускать в реанимационные отделения родственников пациента.
Обновлено вчера в 22:27
Экономика

Экономисты предсказали снижение реальных доходов россиян в 2019 году

По данным Росстата, за первый квартал 2019 года реальные доходы россиян сократились на 2,3%. При этом Минэкономразвития ожидает, что по итогам года они вырастут на 1%. Устойчивый рост реальных доходов населения — одна из целей развития страны до 2024 года, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в майском указе после вступления в должность.
Обновлено 28 мая в 21:29
Игры

Похоже, что Activision тизерит новую часть Call of Duty

Обновлено 28 мая в 09:50
Общество

Генпрокуратура устроит проверку российских школ

Генпрокуратура организует комплексную проверку в российских школах, в ходе которой будет оценен уровень безопасности, качество питания в столовых и реализуемые меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

Сергей Шойгу находится с визитом в Японии

Министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 29 мая, прибыл с рабочим визитом в Японию.
Обновлено вчера в 02:18
Футбол

Балотелли дисквалифицирован на 4 матча

Бывший форвард «Марселя» Марио Балотелли получил 4-матчевую дисквалификацию в Лиге 1. Причина - прямая красная карточка, которую он получил в игре против «Монпелье».
Обновлено вчера в 16:32
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»

Обновлено вчера в 23:17
Авто

Тюнеры Brabus построили 800-сильный Mercedes-AMG GT

В классическом Mercedes-AMG GT 63 S устанавливается V8 объемом 4,0-литра, который выдает 639 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 14:10
Кино

Умер актер из криминальной саги «Крестный отец»

Обновлено вчера в 21:41
Кино

В Норвегии стартовали съёмки сольного фильма о Чёрной вдове

На западном побережье Норвегии стартовали съёмки сольного фильма о Наташе Романовой/Чёрной вдове со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Обновлено вчера в 13:02
Армия и оружие

При крушении вертолёта на Украине погибли четыре человека

«В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины», — говорится в тексте.
Обновлено в 00:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное