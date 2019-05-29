Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собакТАСС вчера в 12:54
МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13. Об этом ТАСС сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Шоу-бизнес
Фанаты заподозрили Ксению Бородину в увеличении губ
Обновлено в 00:10
Космос
Астроном NASA: Вселенная может быть голограммой
Астроном космического агентства NASA Мишель Таллер пришла к выводу, что Вселенная может являться голограммой.
Обновлено вчера в 06:04
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек
Обновлено вчера в 19:14
Наука
Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин
Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Общество
В WikiLeaks сообщили об ухудшении состояния здоровья Джулиана Ассанжа
Состояние здоровья основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа ухудшилось за время, которое он провел в лондонской тюрьме Белмарш.
Обновлено вчера в 20:26
Экономика
В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
ВЦИОМ: рейтинг одобрения президента Путина вырос
Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос на 4%. Об этом, как сообщает ИА RNS, 29 мая в ходе круглого стола в Экспертном институте социальных исследований заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Обновлено вчера в 14:14
Авто
Представлен обновленный кроссовер BMW X1
Компания обещает для обновленного кроссовера 16 комбинаций двигателей и трансмиссий, но пока BMW X1 представлен с ограниченным набором модификаций.
Обновлено вчера в 10:10
Армия и оружие
Украинский сапёр пропал без вести в бою на Донбассе
Обновлено вчера в 02:20
Происшествия
Задержаны десятки участников ОПГ, промышлявшие в сфере ЖКХ
Задержаны десятки участников ОПГ, включая ее лидеров. В помещениях, арендованных преступниками под офисы, проведены обыски.
Обновлено в 00:25
Политика
В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»
В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".
Обновлено вчера в 22:21
Транспорт
«Яндекс.Такси» поймает вертолеты
В «Яндекс.Такси» подтвердили обсуждение такой идеи, сообщив, что в августе в рамках Международного авиакосмического салона планируют подписать соглашение о сотрудничестве «в области продвижения концепции городской аэромобильности» между четырьмя вышеуказанными участниками.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном
С ансамблем, песнями, плясками и настоящей давкой среди журналистов в киевском аэропорту Борисполь два часа назад встречали беглого грузина Саакашвили.
Обновлено вчера в 14:47
Культура
Съемки нового сезона шоу «Холостяк» начнутся в ближайшее время
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Футбол
«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы
"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Путин подписал закон о допуске родственников пациентов в реанимацию
Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий медицинские организации допускать в реанимационные отделения родственников пациента.
Обновлено вчера в 22:27
Экономика
Экономисты предсказали снижение реальных доходов россиян в 2019 году
По данным Росстата, за первый квартал 2019 года реальные доходы россиян сократились на 2,3%. При этом Минэкономразвития ожидает, что по итогам года они вырастут на 1%. Устойчивый рост реальных доходов населения — одна из целей развития страны до 2024 года, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в майском указе после вступления в должность.
Обновлено 28 мая в 21:29
Игры
Похоже, что Activision тизерит новую часть Call of Duty
Обновлено 28 мая в 09:50
Общество
Генпрокуратура устроит проверку российских школ
Генпрокуратура организует комплексную проверку в российских школах, в ходе которой будет оценен уровень безопасности, качество питания в столовых и реализуемые меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Сергей Шойгу находится с визитом в Японии
Министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 29 мая, прибыл с рабочим визитом в Японию.
Обновлено вчера в 02:18
Футбол
Балотелли дисквалифицирован на 4 матча
Бывший форвард «Марселя» Марио Балотелли получил 4-матчевую дисквалификацию в Лиге 1. Причина - прямая красная карточка, которую он получил в игре против «Монпелье».
Обновлено вчера в 16:32
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»
Обновлено вчера в 23:17
Авто
Тюнеры Brabus построили 800-сильный Mercedes-AMG GT
В классическом Mercedes-AMG GT 63 S устанавливается V8 объемом 4,0-литра, который выдает 639 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 14:10
Кино
Умер актер из криминальной саги «Крестный отец»
Обновлено вчера в 21:41
Кино
В Норвегии стартовали съёмки сольного фильма о Чёрной вдове
На западном побережье Норвегии стартовали съёмки сольного фильма о Наташе Романовой/Чёрной вдове со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Обновлено вчера в 13:02
Армия и оружие
При крушении вертолёта на Украине погибли четыре человека
«В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины», — говорится в тексте.
Обновлено в 00:29