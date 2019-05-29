Общество

МВД составило новый список потенциально опасных пород собакСуть событий вчера в 14:53

Изначально в список потенциально опасных пород собак, которых запрещено выгуливать без намордника и поводка, входили 69 пород. После неоднозначной реакции общественности перечень было решено пересмотреть.
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МВД опубликовало сокращенный список опасных пород собак

Коммерсантъвчера в 15:44

МВД согласилось сократить перечень опасных собак

РБКвчера в 14:13

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

ТАССвчера в 12:54

МВД переписало список опасных пород собак

Газета.Ruвчера в 13:24

МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак

РИА Новостивчера в 13:20

МВД в пять раз сократило список потенциально опасных пород собак

RT на русскомвчера в 13:07

МВД доработало перечень потенциально опасных собак

Телеканал 360°вчера в 13:41
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Игры

Создатели Pokemon Go выпустят приложение для здорового сна игроков

Обновлено вчера в 12:00
Политика

Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.
Обновлено в 01:57
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Армия и оружие

Зеленский отреагировал на крушение Ми-8 на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета Ми-8 в Ровенской области.
Обновлено в 02:37
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

Самолет A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено в 03:26
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Энергетика

В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»

Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсант» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» зарубеж составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.
Обновлено в 01:55
Политика

Назарбаеву присвоили статус почетного сенатора Казахстана

Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании 30 мая присвоили статус почетного сенатора первому президенту, лидеру нации Нурсултану Назарбаеву.
Обновлено в 00:51
Спорт

Туктамышева выступила в новом образе на шоу в Японии

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева представила новый образ во время турне по Японии.
Обновлено вчера в 14:37
Транспорт

Москва и Подмосковье приняли решение не выводить метро в область

Минтранс РФ, РЖД, правительства Москвы и Московской области приняли решение отказаться от продления метро в Мытищи, Красногорск и Балашиху, сконцентрировавшись на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД) для решения транспортных проблем городов-спутников, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:23
Футбол

«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы

"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия

В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми

Обновлено в 02:29
Культура

Забайкальский международный кинофестиваль открывается в Чите

Обновлено вчера в 17:30
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о рисках купания в фонтанах

Обновлено в 01:27
Футбол

Российского журналиста не пустили на финал Лиги Европы из-за Мхитаряна

Кулемина не пустили на Олимпийский стадион Баку из-за футболки хавбека английского "Арсенала" Генриха Мхитаряна, который не смог принять участие в завершающей игре турнира по политическим причинам.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Красноярский школьник спас тонущую в ледяной воде девочку

Девятиклассник Андрей Макысмив из села Байкит в Эвенкии, рискуя жизнью, спас тонущую в ледяной воде девочку в реке Байкитик, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Красноярского края.
Обновлено в 03:05
Экономика

Кабмин ввел балльную систему оценки локализации автопроизводства

Правительство РФ ввело балльную систему, оценивающую уровень локализации автопроизводства в стране.
Обновлено в 03:18
Финансы

Четыре миллиарда рублей могут выделить на доплаты к пенсиям

Проект правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год, предлагающий выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, внесен в Госдуму.
Обновлено вчера в 19:27
Транспорт

В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета

Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России», правительство Москвы и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора.
Обновлено вчера в 23:24
Финансы

Акции «Газпрома» обновили максимум с июня 2011 года

Акции "Газпрома" ускорили рост на торгах "Московской биржи" после публикации отчета за I квартал 2019 года по МСФО, оказавшегося лучше ожиданий аналитиков; бумаги компании подорожали в начале торгов почти на 2,5%, достигнув 212,25 рубля за штуку, обновив тем самым максимум с июня 2011 года.
Обновлено в 03:26
Культура

Юбилей ВДНХ отметят фестивалями, концертами и выставками

Обновлено в 00:22
Здоровье

Психологи рассказали, как снизить стресс перед ЕГЭ

Психологи и эксперты рассказали "РГ", что поможет справиться с волнением во время единых госэкзаменов.
Обновлено в 01:01
Транспорт

Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города

Чаще всего жители столицы жаловались на высокие тарифы парковки и проблемы с ними, а также дорожные штрафы (24%), далее шли обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, присутствие мигрантов (по 15%).
Обновлено в 00:00
Экономика

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:24
Здоровье

Врачи рассказали об опасности утреннего кофе

Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Кино

Скончался актер из фильма «Крестный отец» Кармине Кариди

Обновлено вчера в 12:51
Общество

WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы

WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш.
Обновлено вчера в 21:25
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