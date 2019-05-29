Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собакТАСС 12:54

МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13. Об этом ТАСС сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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МВД согласилось сократить перечень опасных собак

РБК14:13

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

ТАСС12:54

МВД доработало перечень потенциально опасных собак

Телеканал 360°13:41

МВД переписало список опасных пород собак

Газета.Ru13:24

МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак

РИА Новости13:20

МВД в пять раз сократило список потенциально опасных пород собак

RT на русском13:07

МВД РФ существенно сократило перечень потенциально опасных пород собак

ФАН14:06
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Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Политика

Зеленский срочно созывает заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.
Обновлено в 16:41
Политика

Глава ПЦУ Епифаний объявил изданные Киевским патриархатом документы недействительными

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний объявил недействительными документы и распоряжения от имени так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 14:43
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пожилым людям для избавления от лишнего веса рекомендуется умеренное питание.
Обновлено в 15:21
Футбол

Челси — Арсенал 4:1

Нападающий «Челси» Оливье Жиру вывел свою команду вперёд в финальном матче футбольной Лиги Европы с «Арсеналом».
Обновлено в 16:08
Армия и оружие

В Госдуме заявили, что Крымский мост защищён от провокаций Украины

Во вторник военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов привёл наиболее вероятные сценарии нападения на мост, а также способы его защиты.
Обновлено в 06:05
Общество

В Санкт-Петербурге закрылся суши-бар с непристойным названием

Обновлено в 09:39
Политика

Порошенко просил США о помощи на выборах президента

Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:39
Транспорт

Uber запретит поездки пассажирам с низким рейтингом в США и Канаде

Uber вводит в США и Канаде запрет поездок пассажирам, у которых низкий рейтинг, сообщается в блоге сервиса.
Обновлено в 15:07
Происшествия

В парке у Белого дома загорелся мужчина

Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57
Происшествия

На станции Шиес двух активисток увезли на скорой после задержания

Обновлено в 14:01
Армия и оружие

Спецпосланник ООН подтвердил данные о доминировании боевиков в Идлибе

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил о доминировании террористов в зоне деэскалации Идлиб в среду в ходе своего резюме по итогам закрытой встречи Совбеза ООН.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

Аглая Тарасова показала с кем отдыхает на Мальдивах

Актриса Аглая Тарасова, известная по фильму «Лёд», показала с кем отдыхает на Мальдивах.
Обновлено в 07:29
Авто

Экологичный завод Haval начинает производство

5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области откроется новый автомобильный завод Haval.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес

Под питерским дождем: Анна Нетребко показала свои стройные ноги

Обновлено в 15:17
Авто

Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf от студентов

В рамках встречи Wörthersee ученики VW представили свои последние разработки для хэтчбека GTI и универсала R. В прошлом году на выставке Wörthersee Volkswagen выступил с концептуальной версией мощного Golf GTI TCR, которая несколько месяцев назад стала серийной моделью, доступной для европейских дилеров VW.
Обновлено в 03:27
Политика

Украинцам предложили стать кандидатами в депутаты от партии Зеленского

Окружение президента Украины Владимира Зеленского объявило поиск кандидатов в депутаты по мажоритарному округу, парламентарии будут баллотироваться от партии главы государства "Слуга народа".
Обновлено в 13:17
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев заявил о желании жениться на Алле Пугачевой

Обновлено в 11:40
Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Политика

Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
Обновлено в 15:53
Происшествия

В Новороссийске у мемориала «Малая земля» прошла «кровавая» фотосессия

Мемориал «Малая земля» находится в пяти километрах к югу от центра Новороссийска, в поселке Мысхако.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Ростовского блогера заподозрили в вымогательстве денег у полиции

В Ростове в отношении местного видеоблогера возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве денег у сотрудников полиции под угрозой публикации компрометирующей информации.
Обновлено в 08:14
Политика

Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили

Обновлено вчера в 10:14
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Политика

Китай нашел новое оружие в торговой войне с США

Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28
Общество

ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Кино

«Годзилла 2» получил «гнилой» рейтинг у кинокритиков

Обновлено в 03:25
Происшествия

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ

Обновлено в 15:44
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