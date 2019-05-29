Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собакТАСС 12:54
МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13. Об этом ТАСС сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Политика
В конгрессе США не исключили начала импичмента Трампа
Глава юридического комитета палаты представителей США Джеррольд Надлер заявил, что конгрессмены могут начать импичмент американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 14:57
Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Экономика
СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Футбол
«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы
"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено в 16:54
Здоровье
В России вводится новый порядок контроля за лечением онкобольных
Минздрав вводит новую систему оказания онкологической помощи. Теперь все лечение входит в систему ОМС, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Экономика
США вводят антидемпинговые пошлины на китайские матрасы и пивные кеги
США вводят антидемпинговые пошлины на матрасы и стальные бочонки для пива (кеги) из КНР, сообщило в пресс-релизе американское министерство торговли.
Обновлено в 18:59
Космос
NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем
По словам Кэйти Людерс — руководителя коммерческой пилотируемой программы в НАСА — пока известно, что причина сбоя кроется в работе двигателя SuperDraco.
Обновлено в 10:29
Политика
Порошенко просил США о помощи на выборах президента
Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:39
Происшествия
«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено в 15:44
Политика
Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном
Обновлено в 14:47
Здоровье
Врач предостерёг пожилых мужчин от похудения
Доктор медицинских наук, врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев не рекомендует заниматься похудением людям после 60 лет.
Обновлено в 08:08
Театры
Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной
Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Происшествия
На Украине горит разведывательный корабль ВСУ
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Турция разместит истребители F-35 вне зоны покрытия С-400
Турция планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия закупленных Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:23
Игры
Стала известна дата выхода игры Death Stranding
Обновлено в 19:41
Общество
Выпускники российских школ сдали ЕГЭ по математике
Обновлено в 14:17
Футбол
Аршавин о финале ЛЕ: Сарри всего лишь обыграл «тренеришку»
«Всего лишь обыграл тренеришку», — заявил Аршавин, вспомнив историю Унаи Эмери и нападающего российской сборной Артема Дзюбы, когда они оба относились к московскому «Спартаку».
Обновлено в 17:03
Политика
Парламент Израиля проголосовал за самороспуск
Израильский парламент проголосовал за самороспуск, после того как премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не удалось за отведённый срок сформировать новое правительство.
Обновлено в 17:34
Финансы
Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии
"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено в 16:50
Политика
На Украине расследуют сообщения о пропаже серверов из администрации
На Украине начато досудебное расследование о возможной потере «материальных носителей секретной информации» после сообщений о пропаже серверов из ситуационной комнаты в администрации президента.
Обновлено в 07:17
Кино
Актер из фильма «Крестный отец» умер в США
Обновлено в 19:45
Хоккей
«Витязь» подписал контракт с нападающим системы «Нэшвилла» Колтыгиным
Новичок «Витязя» Павел Колтыгин Нападающий системы «Нэшвилл Предэторз» приезжает в Подольск.
Обновлено в 14:10
Футбол
«Динамо» проявляет интерес к Джорджевичу
По информации "СЭ", московское "Динамо" проявляет интерес к форварду Луке Джорджевичу.
Обновлено в 16:05
Наука
Назван смертельно опасный для сердца продукт
Большие объемы энергетических напитков за короткое время могут быть смертельно опасными для сердца.
Обновлено в 15:32
Технологии
NXP купит беспроводной бизнес компании Marvell за $1,76 млрд
Поставщик полупроводниковых компонентов из Нидерландов NXP Semiconductors объявил в среду о намерении купить бизнес Marvell Technology Group по выпуску беспроводных решений с целью расширения своего портфолио.
Обновлено в 17:02
Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономик
В рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира по версии швейцарской бизнес-школы IMD произошли перестановки: США упали с первого места на третье, тогда как в обратном направлении переместился Сингапур.
Обновлено вчера в 16:43