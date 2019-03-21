Общество
МВД сократило список опасных пород собакГазета.Ru вчера в 14:53
Отмечается, что из списка исключили овчарок и шарпеев. Новый список составили, исходя из предложений исполнительной власти. До этого МВД составило список из 69 потенциально опасных для человека пород собак, выгуливать которые можно только в наморднике и на поводке, или на огороженной территории.
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Политика
Венгрия: поставки газа по «Турецкому потоку» начнутся в 2021 году
Власти Венгрии рассчитывают, что поставки газа по газопроводу "Турецкий поток" начнутся во второй половине 2021 г.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Челябинской области
Четыре человека пострадали в результате ДТП грузовика и автомобиля Lada Samara на трассе в Челябинской области.
Обновлено в 01:04
Экономика
Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 09:35
Шоу-бизнес
Елена Беркова выходит замуж в шестой раз
Напомним, Елена выходит замуж в шестой раз.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Министрам рекомендовали публично хвалить подчиненных
Минтруд разрабатывает методику нематериальной мотивации чиновников, в которой министрам и губернаторам дадут рекомендации хвалить подчиненных, поздравлять их с праздниками и поощрять другими способами, но без использования денег.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
В США на пляже нашли странную рыбу
Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 19:33
Шоу-бизнес
Невзоров предложил заменить в мавзолее Ленина на Началову
Российский журналист и репортер Александр Невзоров прокомментировал шумиху вокруг смерти и похорон популярной певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 09:35
Экономика
Red Wings пострадала за SSJ 100
Росавиация заблокировала ей поставки канадских A220-300 Авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России, рассказали "Ъ" источники в авиаотрасли.
Обновлено вчера в 18:24
Футбол
Россия проиграла Бельгии в матче отбора к Евро-2020
Сборная России уступила национальной команде Бельгии в первом матче отборочного цикла на чемпионат Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:41
Армия и оружие
В США начали испытания скоростного вертолета DEFIANT
Боевой вертолет-прообраз следующего поколения DEFIANT, разработанный конструкторами американских компаний Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing, совершил в четверг первый испытательный полет над полигоном в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).
Обновлено в 00:32
Политика
Генерал МВД придумал новый штраф для россиян
Глава МВД Башкирии Роман Деев предложил депутатам регионального парламента ввести административную ответственность за неоправданные жалобы на сотрудников полиции и иных государственных служащих.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону
Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
Обновлено вчера в 16:26
Общество
Гидрометцентр России прогнозирует жаркий август в Петербурге
В августе Петербург и Ленинградскую область накроет аномальная жара, прогнозирует Гидрометцентр России.
Обновлено вчера в 07:47
Космос
Космическое приключение Tacoma временно бесплатно в магазине Humble
В течение двух дней игру можно забрать бесплатно в магазине Humble. К сожалению, буквально забрать: её можно будет скачать из магазина.
Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие
Британцы перепрофилировали ракеты Brimstone в класс «земля-земля»
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Путин назначил Чибиса врио губернатора Мурманской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил врио главы региона Андрея Чибиса.
Обновлено вчера в 04:55
Наука
Ученые заставили молекулу ДНК делить и умножать
Команда ученых из Калтеха, возглавляемая Эриком Винфри, опубликовала статью о результатах исследования в журнале Nature 21 марта 2019 года.
Обновлено вчера в 09:01
Интернет
В ОС Android найдена опасная уязвимость
Positive Technologies нашел критическую уязвимость в актуальных версиях ОС (операционной системы) Google Android, с помощью которой у злоумышленников есть возможность получить доступ ко многим ресурсам своих клиентов, например, к банковским приложениям.
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом
Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа.
Обновлено в 00:48
Общество
Мэр французского Гавра покинул пост из-за скандала с фото в стиле ню
Мэр французского города Гавр Люк Лемонье ушел в отставку из-за скандала вокруг фотографий, на которых он запечатлен в обнаженном виде.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Труп пропавшей девушки нашли на козырьке подъезда в Самаре
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Обновлено вчера в 14:10
Экономика
ЕС вслед за США начал наступление на Китай
Председатель КНР Си Цзиньпин на этой неделе посетит Италию и Францию, а в апреле в Брюсселе пройдет саммит ЕС и Китая.
Обновлено вчера в 10:47
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра и мокром снеге в Москве
Обновлено вчера в 15:31
Кино
Режиссер «Т-34» снимет фильм о шахматах
Обновлено вчера в 04:58
Кино
В Доме кино простились с режиссёром Марленом Хуциевым
В Центральном доме кино в Москве прошла церемония прощания с советским и российским режиссёром Марленом Хуциевым.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Трамп предложил признать Голанские высоты израильскими
Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией.
Обновлено вчера в 14:10
Армия и оружие
В Пентагоне признали, что Россия не собирается атаковать страны НАТО
Обновлено вчера в 12:03