МВД сократило список опасных пород собакГазета.Ru вчера в 14:53

Отмечается, что из списка исключили овчарок и шарпеев. Новый список составили, исходя из предложений исполнительной власти. До этого МВД составило список из 69 потенциально опасных для человека пород собак, выгуливать которые можно только в наморднике и на поводке, или на огороженной территории.

Происшествия Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Челябинской области Четыре человека пострадали в результате ДТП грузовика и автомобиля Lada Samara на трассе в Челябинской области.

Экономика Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.

Общество Министрам рекомендовали публично хвалить подчиненных Минтруд разрабатывает методику нематериальной мотивации чиновников, в которой министрам и губернаторам дадут рекомендации хвалить подчиненных, поздравлять их с праздниками и поощрять другими способами, но без использования денег.

Общество В США на пляже нашли странную рыбу Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.

Шоу-бизнес Невзоров предложил заменить в мавзолее Ленина на Началову Российский журналист и репортер Александр Невзоров прокомментировал шумиху вокруг смерти и похорон популярной певицы Юлии Началовой.

Экономика Red Wings пострадала за SSJ 100 Росавиация заблокировала ей поставки канадских A220-300 Авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России, рассказали "Ъ" источники в авиаотрасли.

Футбол Россия проиграла Бельгии в матче отбора к Евро-2020 Сборная России уступила национальной команде Бельгии в первом матче отборочного цикла на чемпионат Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие В США начали испытания скоростного вертолета DEFIANT Боевой вертолет-прообраз следующего поколения DEFIANT, разработанный конструкторами американских компаний Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing, совершил в четверг первый испытательный полет над полигоном в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

Политика Генерал МВД придумал новый штраф для россиян Глава МВД Башкирии Роман Деев предложил депутатам регионального парламента ввести административную ответственность за неоправданные жалобы на сотрудников полиции и иных государственных служащих.

Общество Гидрометцентр России прогнозирует жаркий август в Петербурге В августе Петербург и Ленинградскую область накроет аномальная жара, прогнозирует Гидрометцентр России.

Космос Космическое приключение Tacoma временно бесплатно в магазине Humble В течение двух дней игру можно забрать бесплатно в магазине Humble. К сожалению, буквально забрать: её можно будет скачать из магазина.

Политика Путин назначил Чибиса врио губернатора Мурманской области Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил врио главы региона Андрея Чибиса.

Наука Ученые заставили молекулу ДНК делить и умножать Команда ученых из Калтеха, возглавляемая Эриком Винфри, опубликовала статью о результатах исследования в журнале Nature 21 марта 2019 года.

Интернет В ОС Android найдена опасная уязвимость Positive Technologies нашел критическую уязвимость в актуальных версиях ОС (операционной системы) Google Android, с помощью которой у злоумышленников есть возможность получить доступ ко многим ресурсам своих клиентов, например, к банковским приложениям.

Политика Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа.

Общество Мэр французского Гавра покинул пост из-за скандала с фото в стиле ню Мэр французского города Гавр Люк Лемонье ушел в отставку из-за скандала вокруг фотографий, на которых он запечатлен в обнаженном виде.

Экономика ЕС вслед за США начал наступление на Китай Председатель КНР Си Цзиньпин на этой неделе посетит Италию и Францию, а в апреле в Брюсселе пройдет саммит ЕС и Китая.

Политика Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.

Кино В Доме кино простились с режиссёром Марленом Хуциевым В Центральном доме кино в Москве прошла церемония прощания с советским и российским режиссёром Марленом Хуциевым.

Происшествия Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.