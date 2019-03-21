Общество

МВД сократило список опасных пород собакГазета.Ru вчера в 14:53

Отмечается, что из списка исключили овчарок и шарпеев. Новый список составили, исходя из предложений исполнительной власти. До этого МВД составило список из 69 потенциально опасных для человека пород собак, выгуливать которые можно только в наморднике и на поводке, или на огороженной территории.
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Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
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Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

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Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией.
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