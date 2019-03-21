МВД сократило список опасных пород собакГазета.Ru 14:53

Отмечается, что из списка исключили овчарок и шарпеев. Новый список составили, исходя из предложений исполнительной власти. До этого МВД составило список из 69 потенциально опасных для человека пород собак, выгуливать которые можно только в наморднике и на поводке, или на огороженной территории.

Хоккей СКА победил «Локомотив» и стал вторым финалистом Западной конференции Игра закончилась со счетом 5:4 ОТ в пользу хозяев, которые выиграли серию плей-офф с общим счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.

Здоровье В Москве применят новую вакцину от туберкулеза Власти Москвы заявили, что столица готова одной из первых применить новую российскую вакцину от туберкулеза, которая в настоящее время проходит клинические испытания.

Армия и оружие На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Футбол Кипр разгромил Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2020 Сборная Кипра одержала победу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Сан-Марино.

Экономика Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.

Спорт Тарасова разочаровалась в нынешнем поколении фигуристов Российский специалист Татьяна Тарасова перестала надеяться на успех нынешнего поколения фигуристов-одиночников, передает ТАСС.

Политика Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.

Происшествия Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человек Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны.

Политика США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.

Политика Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Политика Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".

Политика Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Боливарианской республике.

Происшествия СК проверит информацию о снятии денег со счетов детей из интерната в Калмыкии Следственное управление СК по Калмыкии начало проверку после публикации на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой материала о нарушениях в Элистинском доме-интернате для умственно отсталых детей.

Кино Умерла актриса Маргарита Жарова Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Политика МИД усомнился в объективности приговора Караджичу МИД России усомнился в правомерности ужесточения приговора экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу.

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому» В «Нафтогазе» Украины заявили, что решение Высокого суда Англии и Уэльса не освобождает «Газпром» от обязательств не скрывать и не выводить активы с британской территории.

Армия и оружие В Кремле прокомментировали переброску бомбардировщиков B-52 в Европу Переброска шести американских бомбардировщиков B-52 в Европу вызывает дополнительную напряжённость, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Спорт ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.

Армия и оружие Россия вернула «адскую молотилку» Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.

Экономика ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража, банк требует взыскать с ранее контролирующих перевозчика лиц сумму в размере 249, 2 млрд рублей.