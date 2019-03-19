Общество
МВД сократило список опасных пород собакГазета.Ru 14:53
Новый список составили, исходя из предложений исполнительной власти. До этого МВД составило список из 69 потенциально опасных для человека пород собак, выгуливать которые можно только в наморднике и на поводке, или на огороженной территории. Ранее были названы самые кусачие породы собак.
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Николай Тюлькин: «Содержание бойцовских собак в городе необходимо жестко регулировать»
Newsler.ru19 марта в 08:20
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