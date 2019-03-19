Общество

МВД сократило список опасных пород собакГазета.Ru 14:53

Новый список составили, исходя из предложений исполнительной власти. До этого МВД составило список из 69 потенциально опасных для человека пород собак, выгуливать которые можно только в наморднике и на поводке, или на огороженной территории. Ранее были названы самые кусачие породы собак.
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МВД сократило список опасных пород собак до 13 пунктов

Коммерсантъ23:11

Как МВД сократило список опасных пород собак

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Newsler.ru19 марта в 08:20

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РИА Новости16:35

Список опасных пород собак сократили в пять раз

РБК14:03

МВД сократило перечень опасных пород собак до 13 пунктов

Интерфакс12:04

МВД России сократило перечень опасных пород собак

RT на русском15:37
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:43, Ашберн
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