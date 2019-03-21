Общество
МВД сократило перечень потенциально опасных пород собакBFM.ru вчера в 20:25
Узнать из первоисточника перечень наименований не удалось, поскольку на момент подготовки материала вечером 21 марта официальный сайт МВД не работал и ведомство было недоступно для комментариев. Список опасных пород собак опубликовала «Парламентская газета».
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Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Хоккей
«Тампа» обыграла «Каролину» благодаря передаче Кучерова
Обновлено вчера в 22:02
Футбол
Сборная России проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020
Если потеря очков Брюсселе была, в принципе, ожидаемой, то в следующем матче команда Черчесова позволить себе этой роскоши уже не может.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
В ЯНАО вертолет с 20 пассажирами совершил жесткую посадку
Вертолет с 20 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 03:40
Авто
Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом
Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.
Обновлено в 03:00
Важное за сутки
В Роскачестве рассказали, как правильно хранить зимнюю одежду
Роскачество представило рекомендации по правильной подготовке и хранению зимней одежды в весенне-летний период.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин
Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Футбол
«Ман Сити» просматривал 19-летнего хавбека «Бенфики» Фелиша
Скауты «горожан» просматривали 19-летнего дебютанта сборной Португалии, а также левого защитника лиссабонцев Алекса Гримальдо в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (3:0). Фелишем, которого называют «новым Роналду», также интересуются «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Милан» и дортмундская «Боруссия».
Обновлено 20 марта в 21:43
Кино
В Волгограде умер актер Петр Зайченко
Российский актер Петр Зайченко, известный по фильму "Такси-блюз", скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
Обновлено вчера в 11:18
Здоровье
Эксперт ВОЗ дал рекомендации о дневной норме жидкости
Пить воду лучше по мере появления жажды в течение всего дня, но и единовременное употребление дневной нормы жидкости не критично, заявил в интервью РИА Новости координатор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон накануне Всемирного дня водных ресурсов, который отмечается 22 марта.
Обновлено в 03:17
Гаджеты
Смартфоны Nokia уличили в передаче персональных данных Китаю
Вслед за публикацией NRK уполномоченный по защите данных Финляндии Рейо Аарнио заявил, что его ведомство начинает расследование по поводу устройств Nokia.
Обновлено в 01:30
Экономика
«Опора России» предлагает создать закон о туристическом жилье
"Опора России" выступила с инициативой создания закона о туристическом жилье, пишет газета "Коммерсант".
Обновлено в 03:33
Политика
Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине
Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Главу «Росгеологии» отправили в отставку
Глава «Росгеологии» Роман Панов отправлен в отставку директивой правительства.
Обновлено вчера в 16:24
Армия и оружие
Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт
Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
Обновлено в 02:18
Политика
Лавров рассказал о причине авиаударов НАТО в Югославии
Действия НАТО в Югославии были связаны с желанием альянса продвинуться на восток - к границам России, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 02:20
Кино
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт
«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31
Религия
23 марта 2019 года Церковь отметит Родительскую субботу
Во вторую субботу Великого поста, 23 марта 2019 года, Православная Церковь отметит первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.
Обновлено 20 марта в 06:53
Происшествия
Уральский студент, осужденный за секс с 13-летней, написал письмо из СИЗО
Завтра областной суд Свердловской области начнет рассматривать апелляцию по делу студента из Каменска-Уральского Александра Исакова (имя изменено - прим.ред.). В конце прошлого года юношу приговорили к 7 годам колонии общего режима за секс с 13-летней школьницей Анной Жуковой.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
Нетаньяху ответил на заявление Трампа о Голанских высотах
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ответил на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанами.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Венгрия получит газ из России в обход Украины
Глава Минэнерго России Александр Новак в свою очередь отмечал, что из-за ветхости газовой системы Украины транспортировка газа по территории страны в Европу обходится России в 2–2,5 раза дороже, чем по другим маршрутам, например, Ямал — Европа и "Северный поток — 1". При этом президент России Владимир Путин в августе 2018 года говорил, что транзит газа через Украину будет сохранен.
Обновлено в 03:26
Экономика
Годовая прибыль «Ленэнерго» выросла почти на 40%
Чистая прибыль «Ленэнерго» по итогам прошлого года выросла на 36,7% год к году до 10,6 млрд руб. (здесь и далее – данные по МСФО), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:06
Наука
Самца макаки кастрировали дважды, чтобы получить от него потомство
Обновлено вчера в 14:00
Культура
Траволта назвал любимых представителей русского искусства
Американский актёр Джон Траволта во время визита в Москву рассказал о своих любимых представителях русского искусства.
Обновлено в 01:57
Космос
Огромный НЛО пойман на камеру рядом с МКС
Тайваньский уфолог Скотт Уоринг опубликовал материал, в котором рядом с МКС пойман на камеру огромный НЛО.
Обновлено вчера в 05:04
Происшествия
Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в Индонезию
Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.
Обновлено в 01:13
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено вчера в 07:24
Политика
Украинский генпрокурор обвинил США в попытке давления
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США Мари Йованович подавала ему список людей, которых нельзя преследовать.
Обновлено вчера в 06:34