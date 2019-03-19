Общество

МВД сократило перечень опасных пород собакИзвестия 12:15

Министерство внутренних дел (МВД) России в ходе доработки сократило предварительный список потенциально опасных пород собак с 69 до 13 пунктов. Об этом 21 марта сообщил представитель ведомства Алексей Беззубов в ходе круглого стола в Госдуме.
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МВД сократило перечень опасных пород собак до 13 пунктов

Министерство внутренних дел сократило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, до 13 пунктов, рассказал в четверг представитель ведомства Алексей Беззубов.
Интерфакс12:04

Подробнее о событии

Список опасных пород собак сократили в пять раз

РБК14:03

В МВД сократили список опасных пород собак

URA.Ru15:48

МВД России сократило перечень опасных пород собак

RT на русском15:37

Опасных пород собак не бывает, бывают «опасные хозяева», заявили в Госдуме

РИА Новости16:35

Как МВД сократило список опасных пород собак

Газета.Ru16:53

МВД сократило перечень опасных пород собак до 13 пунктов

Интерфакс12:04

Николай Тюлькин: «Содержание бойцовских собак в городе необходимо жестко регулировать»

Newsler.ru19 марта в 08:20
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:08, Ашберн
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«Роскосмос» получил деньги на строительство второй очереди Восточного

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Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
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Трамп обвинил Украину в заговоре против США

Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:31
Политика

Гуайдо анонсировал операцию по захвату власти в Венесуэле

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо анонсировал скорое проведение операции «Свобода», которая приведет к захвату его сторонниками власти в стране, сообщил венесуэльский журналист Габриэль Бастидас на своей странице в Twitter.
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Армия и оружие

Армия США приступила к созданию гиперзвуковых ракет

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Происшествия

Главу Росгеологии Панова отправили в отставку

В четверг, 22 марта, поздно вечером стало известно о том, что гендиректор "Росгеологии" Роман Панов, был уволен.
Обновлено в 17:49
Происшествия

Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 70 человек

Число погибших в результате крушения парома на реке Тигр на севере Ирака превысило 70 человек.
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Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака

ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
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Спорт

Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый

Обновлено в 12:14
Общество

Россияне останутся без огородов на майские праздники

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Политика

Норкин выгнал из студии украинского политолога

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин во время эфира выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 16:44
Армия и оружие

США вложат за три года в модернизацию танка M-1 Abrams 6 млрд долларов

В проекте госбюджета страны на 2020 финансовый год предусматривается более 2,2 млрд долларов на закупку и модернизацию этих танков США в течение трех лет вложат почти 6 млрд долларов в модернизацию танка M-1 Abrams.
Обновлено вчера в 23:55
Гаджеты

Тимати уличили в подделке наушников с AliExpress

Обновлено в 18:57
Политика

В Кремле отвергли планы по сохранению Путина у власти

Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что в администрации президента России обсуждаются различные сценарии, позволившие бы оставить власть в руках Путина после 2024 года, когда согласно Конституции он обязан покинуть свой пост.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Правительство одобрило соглашение о военном сотрудничестве с Мали

"Одобрить представленный Минобороны России, согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с малийской стороной проект Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Мали о военном сотрудничестве", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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Авто

Новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe представлен официально

Вслед за остальными автопроизводителями компания Porsche выпустила купеобразную версию кроссовера. Новинкой оказалось Porsche Cayenne Coupe.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»

В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес

Хайди Клум поделилась откровенным снимком после слухов о беременности

Обновлено в 06:17
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На серверах МВД произошел масштабный сбой

В результате масштабного сбоя на серверах перестали быть доступны для пользователей официальные сайты МВД, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции и других структур министерства.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие

Американские истребители получат «убийцу» российских C-400

Обновлено в 18:25
Шоу-бизнес

Режиссер «Прекрасной няни» прокомментировал беременность Заворотнюк

Недавно стало известно, что 47-летняя Анастасия Заворотнюк родила третьего ребенка.
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Политика

Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанами

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пора американской стороне признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 13:18
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
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Происшествия

Обвиняемый в рассылке взрывных устройств критикам Трампа признал вину

Американец Сесар Сайок, обвиняемый в рассылке самодельных взрывных устройств оппонентам президента США Дональда Трампа, в четверг в суде признал свою вину, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено в 17:34
Общество

Врио главы Забайкалья заплакал после вопроса многодетной матери

Врио главы Забайкалья Александр Осипов едва сумел сдержать слезы после вопроса многодетной матери в прямом эфире местного телеканала.
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Происшествия

Грузовик столкнулся с поездом в Липецкой области

В Липецкой области фура столкнулась с грузовым поездом, сообщили 21 марта в управлении МЧС по региону.
Обновлено в 18:40
Происшествия

В Крыму завели дело после отравления двух школьниц медпрепаратами

Обновлено в 13:10
Авто

Skoda представила еще одно умное решение

Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.
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Кино

В Доме кино простились с режиссёром Марленом Хуциевым

В Центральном доме кино в Москве прошла церемония прощания с советским и российским режиссёром Марленом Хуциевым.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес

Нюша впервые вышла после декретного отпуска

Обновлено в 17:50
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