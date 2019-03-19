МВД сократило перечень опасных пород собакИзвестия 12:15

Министерство внутренних дел сократило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, до 13 пунктов, рассказал в четверг представитель ведомства Алексей Беззубов.

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Министерство внутренних дел (МВД) России в ходе доработки сократило предварительный список потенциально опасных пород собак с 69 до 13 пунктов. Об этом 21 марта сообщил представитель ведомства Алексей Беззубов в ходе круглого стола в Госдуме.

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