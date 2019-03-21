Общество
МВД сократило перечень опасных пород собакИзвестия вчера в 12:15
Министерство внутренних дел (МВД) России в ходе доработки сократило предварительный список потенциально опасных пород собак с 69 до 13 пунктов. Об этом 21 марта сообщил представитель ведомства Алексей Беззубов в ходе круглого стола в Госдуме.
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Экономика
Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров РФ с наибольшими доходами
Обновлено вчера в 03:43
Шоу-бизнес
На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак
Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
Обновлено вчера в 14:55
Общество
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны
Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 07:18
Футбол
Кирьяков: «Специалисты предсказывали у Дзюбы спад. Он наступил»
Бывший игрок сборной России и немецкого «Карлсруэ» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение сборной России от Бельгии (1:3) в матче первого тура отборочного турнира Евро-2020 в группе I.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
В день церемонии прощания с Юлией Началовой Рита Дакота опубликовала пост о ней
Исполнительница Рита Дакота присоединилась к тем, что скорбит по Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 17:35
Кино
Звезда «Игры престолов» перенесла инсульт в 24 года
Кларк перенесла две операции на головном мозге.
Обновлено в 01:23
Гаджеты
Власти Финляндии заподозрили Nokia в передаче личных данных в Китай
По некоторым данным, телефоны Nokia 7 Plus отправляют информацию об абонентах и их персональные данные на государственный сервер China Telecom в Китае.
Обновлено вчера в 06:58
Общество
Росстат раскрыл зарплаты чиновников в России
Среднемесячная зарплата гражданских служащих в регионах России в 2018 году составила 49,4 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 09:51
Общество
Минздрав разработал законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года
Крепкий алкоголь в России предлагают продавать гражданам с 21 года. Соответствующий законопроект разработал Минздрав, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 03:17
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Конгрессмен заявил, что зять Трампа копирует для Белого дома переписку в WhatsApp
Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер не нарушает правила работы с документами государственной важности при использовании мессенджера WhatsApp в служебных целях.
Обновлено вчера в 18:28
Финансы
Эксперт назвал рубль крайне недооцененной валютой
Нарек Авакян, начальник отдела инвестиций "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Фундаментально рубль сейчас по-прежнему выглядит крайне недооцененным.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Пушков назвал США главным похоронщиком международного права
Российский сенатор раскритиковал намерения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, что является еще одним примером несоблюдения международного права с американской стороны, как и в случае с нарушениями резолюций ООН по Иерусалиму, отметил Пушков.
Обновлено вчера в 18:57
Финансы
Больше половины евробондов РФ выкупили британские инвесторы
Доходность евробондов в евро с погашением в 2025 году была установлена на уровне 2,375%, объем выпуска составил €750 млн.
Обновлено вчера в 18:22
Экономика
Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 09:12
Хоккей
Кучеров помог «Тампе» обыграть «Каролину»
Обновлено вчера в 21:59
Авто
Россияне приобрели около миллиона автомобилей с АКП в 2018 году
Новые легковые автомобили с АКП в 2018 году нашли в России 941 тыс. покупателей, заняв 56,3% от общего объема российского авторынка.
Обновлено вчера в 10:10
Общество
Специальная прокуратура Черногории требует максимальных сроков для россиян, обвиняемых в подготовке путча в 2016 году
Специальная прокуратура Черногории требует максимальных сроков для россиян, обвиняемых в подготовке путча в 2016 году, - сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 01:31
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Космос
Роскосмос приступил к модернизации морского комплекса «Зефир-Т»
Обновлено вчера в 08:25
Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире
Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
В Афганистане погибли двое американских военных
Обновлено в 02:07
Происшествия
Из-за лжеминеров в Петербурге эвакуировали почти 24 тысячи человек
В городе осмотрели 662 объекта инфраструктуры В четверг, 21 марта, в Санкт-Петербурге из-за лжеминеров эвакуировали почти 24 тысячи человек.
Обновлено в 02:27
Политика
В Госдепе пригрозили последствиями за задержание сторонников Гуаидо
Представитель Госдепа США заявил, что задержание венесуэльскими властями сторонников главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо не останется без последствий.
Обновлено в 01:10
Игры
В сеть утёк постер Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Paradox больше месяца подогревала интерес к грядущему сегодня анонсу, суть которого почти сразу раскусили многие — компания работает над новой Vampire: The Masquerade.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
В Томске главного судебного пристава заподозрили в растрате
Главного судебного пристава подозревают в хищении чужого имущества с использованием служебного положения.
Обновлено в 02:08