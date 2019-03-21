Общество

МВД сократило перечень опасных пород собакИзвестия 12:15

Министерство внутренних дел (МВД) России в ходе доработки сократило предварительный список потенциально опасных пород собак с 69 до 13 пунктов. Об этом 21 марта сообщил представитель ведомства Алексей Беззубов в ходе круглого стола в Госдуме.
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Шарпея исключили из списка собак-убийц

Lenta.ru14:25

МВД резко сократило список опасных пород собак

Телеканал 360°14:11

Они не опасны. Кинолог готов поспорить с МВД

МИГ-ТВ18 марта в 05:44

МВД сократило перечень опасных пород собак до 13 пунктов

Интерфакс12:04

МВД сократило список опасных собак до 13. В первоначальном списке нашли несуществующие породы

Дождь12:36

МВД сократило перечень опасных пород собак

Известия12:15

МВД представило список опасных пород собак

EAOmedia.ru17 марта в 19:00
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Политика

Зеленский назвал приемлемые для него компромиссы по Крыму и Донбассу

Напомним, что согласно опросам, Зеленский опережает Порошенко в предвыборном рейтинге почти на 15%.
Обновлено в 09:56
Кино

Умерла актриса Маргарита Жарова

Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Авто

В России стартовали продажи топовой версии внедорожника Haval H9

В России стартовали продажи новой топовой версии внедорожника Haval H9.
Обновлено в 10:46
Общество

«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса

Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено в 08:27
Футбол

Фернандо оправился от травмы и вернулся в расположение «Спартака»

Обновлено в 13:17
Политика

Гаагский суд ужесточил приговор бывшему лидеру боснийских сербов

Обновлено в 03:29
Политика

Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой

В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Кино

Вышел первый трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

В Сети появился первый долгожданный трейлер нового фильма от Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), которому критики прочат огромный успех.
Обновлено вчера в 10:42
Политика

Экс-президента Бразилии арестовали по подозрению в коррупции

Обновлено в 13:51
Происшествия

Емельяненко обжаловал решение суда о лишении водительских прав

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обжаловал решение мирового суда Кисловодска, лишившего его водительских прав на полтора года.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52

ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Политика

ЕС согласился подождать с Brexit до 22 мая

В распространенном заявлении говорилось, что выход Великобритании из ЕС должен произойти до 23 мая, так как на конец этого месяца запланированы выборы в Европарламент, в которых Лондон не будет участвовать.
Обновлено в 13:25
Космос

Зафиксирован резкий рост солнечной активности

Солнечная активность в последние сутки резко возросла, свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
Обновлено в 12:05
Политика

«Роскосмос» получил деньги на строительство второй очереди Восточного

Обновлено в 10:24
Политика

Сменились руководители Мурманской и Оренбургской областей

Марина Ковтун и Юрий Берг объявили о своих отставках, после чего появились указы президента.
Обновлено в 05:30
Экономика

Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России

Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
Обновлено в 14:00
Политика

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

Обновлено в 13:24
Политика

Трамп заявил о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Вашингтону пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 14:02
Политика

СМИ назвали дату начала выдачи российских паспортов в ДНР и ЛНР

По предварительным данным, выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР может стартовать уже в апреле 2019 года.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие

В Пентагоне признали невозможность удара России по НАТО

15 марта сообщалось, что НАТО возвращается к системе трансатлантических перебросок войск в Европу, существовавшей во времена холодной войны.
Обновлено в 13:04
Политика

Трамп обвинил Украину в заговоре против США

Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:31
Экономика

Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума

Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Интернет

Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети

Компания Facebook признала наличие у своих сотрудников доступа к паролям пользователей социальной сети, пишет газета USA Today.
Обновлено в 14:20
Спорт

ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок

В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Происшествия

В работе онлайн-сервисов МВД произошел сбой

В работе онлайн-сервисов Министерства внутренних дел (МВД) произошел сбой.
Обновлено в 08:21
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума приняла правительственный закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Вандалы повредили четыре мечети в британском Бирмингеме

В ночь на 21 марта неизвестные злоумышленники разбили окна в четырех мечетях британского города Бирмингема.
Обновлено в 07:29
Политика

Россельхознадзор запретил ввоз турецких яблок через Белоруссию

«Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок из Турецкой Республики через Республику Беларусь», — заявила она.
Обновлено в 13:47
Транспорт

Авиакомпания «Россия» вводит безбагажные тарифы на рейсы из Петербурга

В четверг, 21 марта, стало известно, что со 2 апреля этого года авиакомпания «Россия» вводит тарифы без оплаты багажа.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище

Певица Юлия Началова, умершая 16 марта на 39-м году жизни, похоронена в четверг на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 09:36
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