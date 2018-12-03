Общество
МВД решило снизить нагрузку на участковых из-за нехватки кадров
МВД решило снизить нагрузку на участковых из-за нехватки кадровГазета.Ru09:01
Чрезмерная нагрузка на полицейских, по данным ведомства, провоцирует отток кадров. МВД также будет бороться с "чрезмерным отвлечением" участковых на решение оперативно-служебных задач, находящихся вне территории их участков. Предполагается, что новый формат работы начнет действовать с мая 2019 года.
Газета.Ru09:01
Оценить
32 человека отреагировали
с чего всё началось
Ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов проект приказа "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности".Интерфакс00:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
Общество
В Москве сайт детской одежды заподозрили в организации проституции
Столичные следователи проверяют появившуюся в СМИ информацию о сайте детской одежды, создатели которого предлагали в аренду детей для занятия проституцией, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 09:09
Общество
Жерар Депардье прописался в Новосибирске
Французский актер Жерар Депардье оформил новосибирскую прописку, сообщила РИА Новости его деловой партнер Юлия Мосман.
Обновлено в 09:17
Общество
Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки
Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Ненецкого автономного округа, самые низкие — в Дагестане и Карачаево-Черкесии, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование "РИА Рейтинг".
Обновлено в 09:19
Общество
Система распознавания лиц заработает в Москве в 2019 году
Обновлено в 08:55
Общество
Умер самый богатый человек Бельгии Альберт Фрер
Самый богатый человек Бельгии, миллиардер Альберт Фрер, скончался в понедельник в возрасте 92 лет.
Обновлено в 08:34
Общество
В Башкирии выступили против назначения ректором безграмотной чиновницы
Обновлено в 08:34
Общество
Россияне поддержали присвоение аэропортам имен известных людей
Россияне ответили, что предпочитают, чтобы аэропортам были присвоены имена выдающихся военных (29%) и ученых (30%), а 23% респондентов выбирают имена деятелей культуры и искусства.
Обновлено в 08:41
Общество
Петербургские депутаты попросили остановить передачу Исаакия РПЦ
Несколько депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратились к врио губернатора Александру Беглову с просьбой отменить распоряжение, которым утверждается план передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ).
Обновлено в 09:24
Общество
Находящегося в СИЗО Мамаева уличили в измене
Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана узнала об измене мужа. Sport24 опубликовал стенограмму прямого эфира модели в Instagram.
Обновлено в 09:24
Общество
Сенатор: россияне смогут отдохнуть за счет работодателя уже в январе
Россияне смогут отдохнуть внутри России за счет работодателя уже в ближайшие новогодние каникулы, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.
Обновлено в 09:20
Здоровье
Топилин заявил о планах максимально упростить получение инвалидности
Глава Минтруда Максим Топилин заявил в интервью ТАСС, что для россиян упростят процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для получения инвалидности.
Обновлено в 08:51
Общество
Еноты и сурки Московского зоопарка впали в зимнюю спячку
Обновлено в 09:09
Путешествия
Медведев рассказал об увеличении турпотока в Россию в 2018 году
Внутренний туристический поток в России в 2018 году увеличился на 25%, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:31
Общество
В России появятся награды для лучших волонтеров
Награды и звания для лучших волонтеров появятся в российских регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открывшемся в понедельник Международном форуме добровольцев.
Обновлено в 09:19
Общество
Сегодня отмечается День Неизвестного Солдата
День Неизвестного Солдата учрежден в 2014 году по инициативе Президента РФ Владимира Владимировича Путина и отмечается ежегодно 3 декабря.
Обновлено в 09:23