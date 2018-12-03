с чего всё началось

Чрезмерная нагрузка на полицейских, по данным ведомства, провоцирует отток кадров. МВД также будет бороться с "чрезмерным отвлечением" участковых на решение оперативно-служебных задач, находящихся вне территории их участков. Предполагается, что новый формат работы начнет действовать с мая 2019 года.

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