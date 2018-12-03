Общество

МВД решило снизить нагрузку на участковых из-за нехватки кадров
Газета.Ru
09:01

Чрезмерная нагрузка на полицейских, по данным ведомства, провоцирует отток кадров. МВД также будет бороться с "чрезмерным отвлечением" участковых на решение оперативно-служебных задач, находящихся вне территории их участков. Предполагается, что новый формат работы начнет действовать с мая 2019 года.
Газета.Ru09:01
с чего всё началось
Ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов проект приказа
 "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности".
Интерфакс00:26

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МВД решило снизить нагрузку на участковых из-за нехватки кадров

Газета.Ru09:01

В МВД решили снизить нагрузку на участковых

РИА Новости07:17

МВД России предлагает снизить нагрузку на участковых уполномоченных полиции

Эхо Москвы05:33

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VIPerson.ru06:58

МВД решило снизить нагрузку на участковых

РБК03:30

МВД облегчит работу участковым

Коммерсантъ02:37

МВД решило снизить нагрузку на участковых из-за нехватки кадров

Интерфакс00:26
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
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