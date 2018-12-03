Общество

МВД решило снизить нагрузку на участковых из-за нехватки кадров
Интерфакс
00:26

МВД намерено до весны следующего года снизить нагрузку на участковых уполномоченных в связи с дефицитом кадров в этой службе.
Интерфакс00:26
с чего всё началось
Ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов проект приказа
 "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности".
Интерфакс00:26

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МВД предложило снизить нагрузку на участковых. Это посчитали профанацией

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МВД решило облегчить работу участковых инспекторов

URA.Ru05:07

МВД России предлагает снизить нагрузку на участковых уполномоченных полиции

Эхо Москвы05:33

В Профсоюзе полиции назвали профанацией снижение нагрузки на участковых

Национальная служба новостей04:15

МВД решило снизить нагрузку на участковых

РБК03:30

МВД облегчит работу участковым

Коммерсантъ02:37

МВД решило снизить нагрузку на участковых из-за нехватки кадров

Интерфакс00:26
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Общество

Жерар Депардье получил прописку в Новосибирске

Обновлено в 06:41
Общество

Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки

Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Ненецкого автономного округа, самые низкие — в Дагестане и Карачаево-Черкесии, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование "РИА Рейтинг".
Обновлено в 06:38
Общество

В Башкирии выступили против назначения ректором безграмотной чиновницы

Обновлено в 06:33
Общество

Умер самый богатый человек Бельгии Альберт Фрер

Обновлено в 06:36
Общество

Россияне назвали главный признак прихода старости

В два раза реже, чем болезни, респонденты называют признаками преклонного возраста невозможность обеспечивать себя самому (27 процентов) и прекращение активной трудовой деятельности (26 процентов).
Обновлено в 06:35
Общество

Власти Москвы сообщили о сокращении числа убийств и грабежей в городе

«За последние семь лет количество убийств в городе стало вдвое меньше, количество грабежей — в 3,5 раза, количество угонов машин — в 4 раза, количество краж из квартир — в 4,5 раза», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 06:12
Транспорт

Более 3,3 млн машин проехали по Крымскому мосту с момента его открытия

«В общей сложности с момента открытия движения новой трассой через Керченский пролив воспользовались более 3,3 млн автомобилистов», — сообщили в инфоцентре.
Обновлено в 06:11
Здоровье

Топилин заявил о планах максимально упростить получение инвалидности

Глава Минтруда Максим Топилин заявил в интервью ТАСС, что для россиян упростят процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для получения инвалидности.
Обновлено в 06:21
Общество

Находящегося в СИЗО Мамаева уличили в измене

Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана узнала об измене мужа. Sport24 опубликовал стенограмму прямого эфира модели в Instagram.
Обновлено в 06:40
Общество

Посетителям Эрмитажа разрешат трогать скульптуры

Обновлено в 06:38
Общество

Элементарное решение: власти хотят утилизировать все батарейки

В России появятся новые мощности по переработке использованных батареек.
Обновлено в 06:36
Погода

Высота снежного покрова в некоторых районах Москвы достигла 10 см

Высота снежного покрова в ряде районов столицы достигла 10 см. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
Обновлено в 05:53
Транспорт

В Москве открыли еще четыре выделенные полосы

В Москве заработали еще четыре выделенные полосы общественного транспорта общей протяженностью 2,4 километра, сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 06:11
Общество

В парках Москвы заработали бесплатные школы фигурного катания

Москвичи и гости столицы могут научиться танцам на льду. В 15 парках Москвы начали работать школы фигурного катания.
Обновлено в 06:32
Общество

Профессор СПбГУ сообщил, что его уволили из вуза без объяснения причин

Как стало известно в понедельник, 3 декабря, Санкт-Петербургский государственный университет уволил преподавателя факультета свободных искусств и наук, профессора Александра Панченко.
Обновлено в 06:32
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