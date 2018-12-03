Общество
МВД решило снизить нагрузку на участковых из-за нехватки кадров
МВД решило снизить нагрузку на участковых из-за нехватки кадровИнтерфакс00:26
МВД намерено до весны следующего года снизить нагрузку на участковых уполномоченных в связи с дефицитом кадров в этой службе.
Интерфакс00:26
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с чего всё началось
Ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов проект приказа "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности".Интерфакс00:26
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В Профсоюзе полиции назвали профанацией снижение нагрузки на участковых
Национальная служба новостей04:15
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