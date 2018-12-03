с чего всё началось

МВД намерено до весны следующего года снизить нагрузку на участковых уполномоченных в связи с дефицитом кадров в этой службе.

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Общество Общество Еноты и сурки Московского зоопарка впали в зимнюю спячку Обитатели Московского зоопарка продолжают по очереди впадать в зимнюю спячку - вслед за медведями уснули еноты, енотовидные собаки и сурки.

Транспорт Транспорт Московская канатная дорога приостановила работу на несколько дней «Московская канатная дорога будет закрыта для посетителей 3, 4, 5, 6 декабря в связи с плановым ежегодным освидетельствованием объекта Ростехнадзором», — отметили на сайте канатной дороги.

Общество Общество Россияне поддержали присвоение аэропортам имен известных людей Россияне ответили, что предпочитают, чтобы аэропортам были присвоены имена выдающихся военных (29%) и ученых (30%), а 23% респондентов выбирают имена деятелей культуры и искусства.

Путешествия Путешествия Внутренний турпоток в России вырос более чем на 25% — Медведев «В целом внутренний турпоток в нашей стране вырос более чем на 25%», — заявил Медведев.

Здоровье Здоровье Топилин заявил о планах максимально упростить получение инвалидности Глава Минтруда Максим Топилин заявил в интервью ТАСС, что для россиян упростят процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для получения инвалидности.

Погода Погода Оттепель в Москве сменится морозами в выходные На наступившей рабочей неделе снег в столичном регионе будет перемежаться с мокрым снегом, в среду столбики термометров поднимутся до +1 градуса, а к выходным жителей Москвы и области ожидают морозы до 11 градусов.

Общество Общество В России появятся награды для лучших волонтеров Награды и звания для лучших волонтеров появятся в российских регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открывшемся в понедельник Международном форуме добровольцев.

Общество Общество Находящегося в СИЗО Мамаева уличили в измене Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана узнала об измене мужа. Sport24 опубликовал стенограмму прямого эфира модели в Instagram.

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