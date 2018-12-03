Общество
МВД решило снизить нагрузку на участковых из-за нехватки кадров
МВД решило снизить нагрузку на участковых из-за нехватки кадровИнтерфакс00:26
МВД намерено до весны следующего года снизить нагрузку на участковых уполномоченных в связи с дефицитом кадров в этой службе.
Интерфакс00:26
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с чего всё началось
Ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов проект приказа "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности".Интерфакс00:26
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 07:57, Ашберн
Общество
Жерар Депардье прописался в Новосибирске
Французский актер Жерар Депардье оформил новосибирскую прописку, сообщила РИА Новости его деловой партнер Юлия Мосман.
Обновлено в 07:56
Общество
Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки
Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Ненецкого автономного округа, самые низкие — в Дагестане и Карачаево-Черкесии, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование "РИА Рейтинг".
Обновлено в 07:55
Общество
Система распознавания лиц заработает в Москве в 2019 году
Обновлено в 07:49
Общество
В Башкирии выступили против назначения ректором безграмотной чиновницы
Обновлено в 07:49
Общество
Умер самый богатый человек Бельгии Альберт Фрер
Обновлено в 07:53
Общество
Еноты и сурки Московского зоопарка впали в зимнюю спячку
Обитатели Московского зоопарка продолжают по очереди впадать в зимнюю спячку - вслед за медведями уснули еноты, енотовидные собаки и сурки.
Обновлено в 07:35
Транспорт
Московская канатная дорога приостановила работу на несколько дней
«Московская канатная дорога будет закрыта для посетителей 3, 4, 5, 6 декабря в связи с плановым ежегодным освидетельствованием объекта Ростехнадзором», — отметили на сайте канатной дороги.
Обновлено в 07:54
Общество
Россияне поддержали присвоение аэропортам имен известных людей
Россияне ответили, что предпочитают, чтобы аэропортам были присвоены имена выдающихся военных (29%) и ученых (30%), а 23% респондентов выбирают имена деятелей культуры и искусства.
Обновлено в 07:08
Путешествия
Внутренний турпоток в России вырос более чем на 25% — Медведев
«В целом внутренний турпоток в нашей стране вырос более чем на 25%», — заявил Медведев.
Обновлено в 07:55
Здоровье
Топилин заявил о планах максимально упростить получение инвалидности
Глава Минтруда Максим Топилин заявил в интервью ТАСС, что для россиян упростят процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для получения инвалидности.
Обновлено в 07:19
Погода
Оттепель в Москве сменится морозами в выходные
На наступившей рабочей неделе снег в столичном регионе будет перемежаться с мокрым снегом, в среду столбики термометров поднимутся до +1 градуса, а к выходным жителей Москвы и области ожидают морозы до 11 градусов.
Обновлено в 07:34
Общество
В России появятся награды для лучших волонтеров
Награды и звания для лучших волонтеров появятся в российских регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открывшемся в понедельник Международном форуме добровольцев.
Обновлено в 07:02
Общество
Находящегося в СИЗО Мамаева уличили в измене
Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана узнала об измене мужа. Sport24 опубликовал стенограмму прямого эфира модели в Instagram.
Обновлено в 07:34
Общество
В Эрмитаже посетителям разрешат трогать руками копии экспонатов
Обновлено в 07:48
Общество
Усманов потребовал заблокировать статьи о своей связи с делом Шакро Молодого
Российский миллиардер Алишер Усманов (10-е место в российском рейтинге Forbes, состояние оценивается в $12,5 млрд) обратился в суд с требованием заблокировать три статьи в интернете, где его связывают с делом криминального авторитета Шакро Молодого (Захарий Калашов) и другими преступными группировками.
Обновлено в 07:50