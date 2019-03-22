МВД решило бороться с незаконным преследованием россиян за наркотикиLenta.ru 05:44

В МВД полагают, что поправки позволят исключить факты необоснованного уголовного преследования граждан при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы. Законопроект направлен на соблюдение их прав и законных интересов.

МВД решило бороться с незаконным преследованием россиян за наркотики

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