Авто
Введение нового стандарта автомобильных номеров перенесли на 2020 годRT на русском 04:37
Введение новых видов государственных регистрационных знаков автомобилей перенесено с 2019 на 2020 год, подразделения ГИБДД пока будут выдавать знаки действующего образца. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя МВД Ирину Волк.
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