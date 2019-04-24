МВД разъяснило порядок получения гражданства России жителями ДНР и ЛНРREGNUM 14:47

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР права на получение российского гражданства в упрощённом порядке.

Политика Симоньян: Путин подпишет указ о гражданстве РФ для беженцев с Донбасса Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР.

Армия и оружие Шойгу предупредил об асимметричных ответах России на действия НАТО Российский министр обороны предостерег страны альянса от дальнейших действий по нагнетанию напряженности на российских рубежах и предупредил, что ответные меры будут приниматься своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО.

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