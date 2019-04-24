Политика
МВД разъяснило порядок получения гражданства России жителями ДНР и ЛНРREGNUM 14:47
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР права на получение российского гражданства в упрощённом порядке.
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Эксперт рассказал, стоит ли ждать массовой смены гражданства ополченцами Донбасса
Московский Комсомолец14:22
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Музыка
Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»
Обновлено в 13:24
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Политика
Путин объяснил упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса
Путин, говоря об указе о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР, отметил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с правами человека в Донбассе переходит все границы.
Обновлено в 10:09
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Китае упавший с дерева гусь сбил мотоциклистку
Гусь упал с дерева и сбил мотоциклистку в Китае. Видеозапись происшествия опубликована на канале Newsflare на YouTube.
Обновлено в 10:19
Происшествия
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки
Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге
На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Шойгу заявил о важности сотрудничества России и Ирана по Сирии
Военное сотрудничество Ирана и России достигло высокого уровня, сотрудничество двух стран играет важную роль в нормализации обстановки на территории Сирии, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в среду на переговорах с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Амиром Хатами.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено в 08:00
Футбол
Мацей Рыбусь: «Приехали за победой и сделали это»
Приехали за победой и сделали это.
Обновлено в 15:24
Кино
Девушка ищет отца и разрушает дома в трейлере «Эбигейл»
По сюжету молодая девушка Эбигейл живет в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни.
Обновлено в 13:54
Энергетика
В Белоруссии могут приостановить транзит из России «ядовитой» нефти
В Белоруссии могут приостановить транзит "ядовитой" нефти на экспорт.
Обновлено в 16:15
Политика
Ким Чен Ын отказался попробовать каравай
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено вчера в 22:23
Энергетика
Occidental хочет купить Anadarko за $38 млрд
Как написала в письме совету директоров Anadarko генеральный директор Occidental Вики Холлаб, ее компания с конца марта предпринимала шаги по покупке Anadarko, включая два предложения о покупке по цене, превышающей последующее предложение Chevron.
Обновлено в 11:12
Футбол
Зенит — Динамо 2:0
Обновлено в 15:54
Политика
Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.
Обновлено в 12:51
Происшествия
В Москве пятеро неизвестных совершили вооруженное ограбление
Пятеро неизвестных с оружием напали в Москве на водителя, отобрали сумку с деньгами и скрылись, введён план "Перехват", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:45
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Авто
Французы построят переднемоторный Porsche 911 с мотором V8 HEMI
Мастерская Danton Arts Kustoms из французской коммуны Ваноск показала первые фотографии амбициозного проекта на базе Porsche 911 в кузове 997.
Обновлено в 06:54
Политика
Moody’s заявило о геополитических рисках после выборов на Украине
По словам аналитиков, выбор Зеленским экспертов в свою команду показал, что общее направление внешней политики Украины и в сфере обороны вряд ли изменится.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие
Террористы осуществили новую провокацию с химоружием в Хаме
Боевики со стороны территории идлибской зоны деэскалации провели новую провокацию с помощью Запада, обвинив правительство Сирии в использовании химического оружия.
Обновлено в 16:24
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Футбол
Фанаты «Лацио» скандируют фашистские лозунги в Милане
Фанаты скандировали фашистские приветствия и лозунги, а также кричалки, оскорбляющие "Милан".
Обновлено в 12:40
Политика
Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»
Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Наука
Онколог: Самый частый вид рака долгое время протекает бессимптомно
Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев рассказал «Вечерней Москве» о главных признаках рака легких и диагностике этого заболевания.
Обновлено в 13:57
Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено в 11:46
Общество
Москвичам пообещали похолодание на Пасху
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в день светлого праздника Пасхи в Москве ожидается похолодание.
Обновлено в 06:48