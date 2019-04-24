Политика

МВД разъяснило порядок получения гражданства России жителями ДНР и ЛНРREGNUM 14:47

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР права на получение российского гражданства в упрощённом порядке.
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Жители Донбасса смогут обратиться за гражданством России без отказа от украинского

ТАСС14:44

В МВД объяснили порядок получения жителями ДНР и ЛНР гражданства России

RT на русском14:16

Названы подробности получения жителями ДНР российских паспортов

Газета.Ru14:22

МВД объяснило порядок получения российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

РБК14:16

В МВД разъяснили порядок получения гражданства России жителями ДНР и ЛНР

РИА Новости14:27

Жители Донбасса смогут обратиться за российским гражданством без обязательного отказа от украинского

Эхо Москвы15:01

Эксперт рассказал, стоит ли ждать массовой смены гражданства ополченцами Донбасса

Московский Комсомолец14:22
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
Музыка

Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»

Обновлено в 13:24
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Политика

Путин объяснил упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Путин, говоря об указе о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР, отметил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с правами человека в Донбассе переходит все границы.
Обновлено в 10:09
Происшествия

По делу Арашуковых арестовали генерала СК

Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Происшествия

В Китае упавший с дерева гусь сбил мотоциклистку

Гусь упал с дерева и сбил мотоциклистку в Китае. Видеозапись происшествия опубликована на канале Newsflare на YouTube.
Обновлено в 10:19
Происшествия

На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки

Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге

На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие

Шойгу заявил о важности сотрудничества России и Ирана по Сирии

Военное сотрудничество Ирана и России достигло высокого уровня, сотрудничество двух стран играет важную роль в нормализации обстановки на территории Сирии, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в среду на переговорах с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Амиром Хатами.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»

Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено в 08:00
Футбол

Мацей Рыбусь: «Приехали за победой и сделали это»

Приехали за победой и сделали это.
Обновлено в 15:24
Кино

Девушка ищет отца и разрушает дома в трейлере «Эбигейл»

По сюжету молодая девушка Эбигейл живет в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни.
Обновлено в 13:54
Энергетика

В Белоруссии могут приостановить транзит из России «ядовитой» нефти

В Белоруссии могут приостановить транзит "ядовитой" нефти на экспорт.
Обновлено в 16:15
Политика

Ким Чен Ын отказался попробовать каравай

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено вчера в 22:23
Энергетика

Occidental хочет купить Anadarko за $38 млрд

Как написала в письме совету директоров Anadarko генеральный директор Occidental Вики Холлаб, ее компания с конца марта предпринимала шаги по покупке Anadarko, включая два предложения о покупке по цене, превышающей последующее предложение Chevron.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес

Андрей Разин назвал Леру Кудрявцеву шантажисткой и «проституткой»

Обновлено в 05:28
Футбол

Зенит — Динамо 2:0

Обновлено в 15:54
Политика

Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.
Обновлено в 12:51
Происшествия

В Москве пятеро неизвестных совершили вооруженное ограбление

Пятеро неизвестных с оружием напали в Москве на водителя, отобрали сумку с деньгами и скрылись, введён план "Перехват", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:45
Экономика

Россияне избавляются от дач из-за нового налога

Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Авто

Французы построят переднемоторный Porsche 911 с мотором V8 HEMI

Мастерская Danton Arts Kustoms из французской коммуны Ваноск показала первые фотографии амбициозного проекта на базе Porsche 911 в кузове 997.
Обновлено в 06:54
Политика

Moody’s заявило о геополитических рисках после выборов на Украине

По словам аналитиков, выбор Зеленским экспертов в свою команду показал, что общее направление внешней политики Украины и в сфере обороны вряд ли изменится.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие

Террористы осуществили новую провокацию с химоружием в Хаме

Боевики со стороны территории идлибской зоны деэскалации провели новую провокацию с помощью Запада, обвинив правительство Сирии в использовании химического оружия.
Обновлено в 16:24
Хоккей

Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа

Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев

Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Футбол

Фанаты «Лацио» скандируют фашистские лозунги в Милане

Фанаты скандировали фашистские приветствия и лозунги, а также кричалки, оскорбляющие "Милан".
Обновлено в 12:40
Политика

Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»

Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Наука

Онколог: Самый частый вид рака долгое время протекает бессимптомно

Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев рассказал «Вечерней Москве» о главных признаках рака легких и диагностике этого заболевания.
Обновлено в 13:57
Общество

Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян

«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Общество

Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля

Обновлено в 11:46
Общество

Москвичам пообещали похолодание на Пасху

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в день светлого праздника Пасхи в Москве ожидается похолодание.
Обновлено в 06:48
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