«На сегодняшний день применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки, что прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТа», — цитирует «Коммерсантъ» официального представителя МВД Ирину Волк.

Происшествия Под Ульяновском один человек умер от отравления подсолнечным маслом Жители Ульяновской области попали в больницу после отравления — скорее всего, причиной стало подсолнечное масло домашнего производства, семь человек пострадали, один из них умер, среди отравившихся двое детей, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

Происшествия В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.

Происшествия Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321 Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Происшествия Командир аварийно севшего в поле А321 извинился перед пассажирами Командир рейса А321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, извинился перед пассажирами за то, что не смог доставить их в Симферополь.

Происшествия Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.

Гаджеты Oppo Reno 2 получил четыре модуля в основной камере Весной этого года компания Oppo представила линейку смартфонов Oppo Reno, а уже сейчас к выходу готовится новая модель, которая получила название Oppo Reno 2. Смартфон лишен видимой фронтальной камеры, которая, учитывая опыт предыдущих моделей, должна быть выдвижной.

Общество Составлен рейтинг мобильных приложений — «пожирателей времени» Третье место по популярности у пользователей мобильных приложений занимает программа для чтения электронных книг FBReader.

Наука Форма черепа индейцев изменилась из-за адаптации к окружающей среде Ученые изучили черепа 257 индейцев, живших в разных частях Америки с 1 по 1400 год нашей эры.

Технологии Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки по отпечатку пальца Сбербанк предложил своим клиентам принять участие в тестировании оплаты покупок по отпечатку пальца.

Армия и оружие Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.

Экономика Владельцы гостиниц в Грузии провели митинг из-за убытков от отсутствия туристов из России Владельцы малых и средних гостиниц, расположенных в черноморском курортном городе Кобулети (Аджарская АР), в пятницу провели акцию протеста с призывом к властям республики возместить им тот материальный ущерб, который был нанесен из-за отсутствия туристов из РФ.

Происшествия Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».

Политика Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Происшествия В Волхове при обрушении здания погибли два человека В городе Волхов Ленинградской области при демонтаже заброшенного промышленного здания погибли два человека.

Энергетика «Нафтогаз» хочет продать активы «Газпрома» на $3 млрд Украинский "Нафтогаз" рассчитывает до конца следующего года выручить порядка $3 млрд от продажи активов российского "Газпрома", которые планирует взыскать по решениям стокгольмского арбитража.

Общество В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.

Авто Показаны первые изображения нового УАЗ-452 «Буханка» Последняя визуализация от стороних художников показывает «Буханку» в виде кемпера.

Происшествия Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани Сотрудники МВД провели обыск в офисе правозащитной организации «Правовая инициатива» в Назрани.

Общество Росгвардия прокомментировала вакансию снайпера для митингов В Росгвардии назвали фейком вакансию снайпера для охраны массовых акций.

Общество Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.

Шоу-бизнес Собчак перевоплотилась в балерину На фотографии Ксения Собчак стоит на кнехте яхты на левой ноге, а правую, как настоящая балерина, вытянула под углом 90 градусов.

Происшествия Мать и трое детей погибли при пожаре под Курском При пожаре в курской деревне Суходол погибли трое малолетних детей и их мать, сообщили в региональном управлении СКР.