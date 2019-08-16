Авто
МВД разрешило вешать нестандартные номера на автоSibnet Новости 06:13
«На сегодняшний день применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки, что прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТа», — цитирует «Коммерсантъ» официального представителя МВД Ирину Волк.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:07, Ашберн
Политика
Лётчику Дамиру Юсупову просят присвоить звание Героя России
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Происшествия
Полиция возбудила дело против криминального авторитета Саши Огонька
В Московской области следователи МВД России возбудили уголовное дело в отношении "вора в законе" Саши Огонька.
Обновлено в 08:15
Политика
Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца
Обновлено в 04:41
Происшествия
Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Трамп хочет купить у Дании Гренландию для освоения ресурсов
Президент США Дональд Трамп хочет купить у Дании Гренландию.
Обновлено в 00:05
Общество
Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами
Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
В киевском аэропорту "Борисполь" гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Экономика
Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян
Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали
Второй пилот аварийно севшего в поле лайнера "Уральских авиалиний" Георгий Мурзин попал в больницу, сообщает канал "360".
Обновлено в 05:56
Кино
Джон Сноу, Тирион и девушка без татуировки дракона: кино недели
Джон Сноу — суперстар Канадский "вундеркинд" Ксавье Долан, ранее обласканный критиками и фестивальными жюри по всему миру, снял, пожалуй, свой самый странный фильм (это седьмая картина 30-летнего режиссера) — "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована": о телезвезде, чья личная жизнь становится достоянием общественности.
Обновлено в 01:00
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Двое рабочих погибли при обрушении стены на заводе в Ленобласти
В Волхове Ленинградской области на промплощадке завода "Пикалевская сода" под завалами обрушившейся при демонтаже стены погибли двое рабочих, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе областного управления МЧС.
Обновлено в 06:12
Игры
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 приедут на gamescom-2019
Дизайнер уровней GSC Game World Денис Рудой опубликовал в Facebook фотографию мерчендайза с символикой S.T.A.L.K.E.R. 2 и подписью Ready to #Gamescom («Готовы к #Gamescom»).
Обновлено в 03:33
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»
В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Футбол
«Брага» стала соперником «Спартака» в Лиге Европы
Стал известен следующий соперник "Спартака" в квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани
Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани Сотрудники МВД провели обыск в офисе правозащитной организации «Правовая инициатива» в Назрани.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Поисковики нашли кепку пропавшего в омской тайге трехлетнего мальчика
Представитель Следственного комитета РФ в четверг, 15 августа, сообщил, что поисковики нашли кепку трехгодовалого мальчика, который пропал в лесу в Омской области, но не ребенка.
Обновлено вчера в 05:02
Экономика
В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ
Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
Обновлено в 01:51
Футбол
Ставки на шестой тур РПЛ: «Локомотив» и «Зенит» добудут победы
14 из 17-ти последних игр «Динамо» были «низовыми». 17 из 19-ти последних игр в рамках РПЛ для «Локомотива» были беспроигрышными.
Обновлено в 05:00