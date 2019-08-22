Футбол
МВД расследует уголовное дело после скандального матча ПФЛSportbox.RU 07:13
По итогам матча 27-го тура зоны Юг ПФЛ между «Чайкой» и «Черноморцем» (3:1) возбуждено уголовное дело по подозрению в договорном характере игры.
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Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Политика
Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной
Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом.
Обновлено в 18:15
Происшествия
Пять человек погибли на рэп-концерте в Алжире
Не менее пяти человек погибли в результате давки на рэп-концерте в столице Алжира, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в местной больнице.
Обновлено в 20:54
Политика
Госдеп назвал причины нарушения Россией ДРСМД
Напоминаем, что согласно Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности России было запрещено обладать, производить и проводить испытания крылатых ракет наземного базирования, дальность полета которых составляет от 500 до 5500 километров, а также иметь или производить пусковые установки для ракет данного класса, пишет ТАСС.
Обновлено в 14:58
Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.
Обновлено в 21:21
Политика
ЕС разработал план, предусматривающий пошлины на товары из США
Евросоюз разработал экономическую программу, в основе которой лежит введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на товары из Соединенных Штатов.
Обновлено в 21:43
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено в 16:23
Происшествия
ОМОН приехал в кемеровское село из-за массовой драки с цыганами
Сотрудники ОМОНа прибыли в село Подгорное Кемеровской области из-за массовой драки между цыганами и местными жителями.
Обновлено в 05:38
Здоровье
Комары принесли в Россию смертельные тропические лихорадки
В Центральной России могут распространиться смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.
Обновлено в 20:48
Общество
Пострадавшим от паводка жителям Приморья собирают гуманитарную помощь
Власти Приморья создали центры сбора гуманитарной помощи местным жителям, пострадавшим от паводка, сообщает администрация края.
Обновлено в 20:57
Общество
Россия побила рекорд по числу долгожителей
Число россиян в возрасте от 100 лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 20:03
Здоровье
Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции
На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.
Обновлено в 09:35
Политика
В США назвали условие возвращения России в G8
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.
Обновлено в 16:23
Футбол
Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
Обновлено в 18:13
Армия и оружие
Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
Минобороны России опубликовало на своем сайте архивный документ с ультиматумом генерала Федора Толбухина румынским и немецким войскам, оккупировавшим Молдавию.
Обновлено в 17:38
Гаджеты
В РФ выпущен бюджетный слайдер с дизайном легендарной Nokia 8800
Новый недорогой смартфон, который имеет дизайн легендарной Nokia 8800, выпустила компания Inoi.
Обновлено в 15:27
Политика
Истек срок предложения Турции о покупке американских Patriot
Срок действия предложения Анкаре о покупке зенитных ракетных комплексов США Patriot истек, сообщила в четверг газета The Hill со ссылкой на источник в госдепартаменте.
Обновлено в 17:40
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Общество
В Минпросвещения оценили идею ввести в школах уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты предложили разработать занятия по Dota 2, Dota Underlords, Hearthstone, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame — играм, по которым ежегодной проводятся мировые турниры.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Корабли ТОФ в ходе учений «уничтожили» субмарину условного противника
Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский сообщил, что корабли ТОФ в ходе учений в Японском море обнаружили и «уничтожили» субмарину условного противника.
Обновлено в 22:43
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Транспорт
На юго-западе Москвы начали снимать ограничения движения
Ограничения движения начали снимать на юго-западе Москвы в районе ранее закрытых станций Сокольнической линии метро, сообщает Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
Появились сообщения о получении США танка Т-90
США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.
Обновлено в 12:44
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян гордятся государственными символами
Согласно материалам опроса, 22% респондентов испытывают симпатию, когда слышат российский гимн или видят герб и флаг страны, в то время как 1% опрошенных относятся к государственной символике с антипатией, а 12% - с равнодушием.
Обновлено в 04:56
Экономика
Росстат рассказал о финансовом положении российских многодетных семей
Чуть более половины процента многодетных семей в России (52,6%) могут свободно купить себе еду и одежду.
Обновлено в 22:13
Гаджеты
Россияне массово потеряли интерес к планшетам
Россияне потеряли интерес к планшетам.
Обновлено в 22:55
Музыка
Борис Гребенщиков назвал дату релиза нового альбома
Лидер российской рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков рассказал, что планирует выпустить новый альбом уже осенью 2019 года.
Обновлено в 05:47
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Авто
Новый Peugeot 208 и 208e поступили в продажу
Обновлено в 13:50