Футбол

МВД возбудило уголовное дело о договорном характере матча ПФЛРИА Новости 05:50

Уголовное дело возбуждено по факту оказания противоправного влияния на результат матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Чайкой" из Ростовской области и новороссийским "Черноморцем", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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МВД возбудило уголовное дело о договорном характере матча ПФЛ

РИА Новости05:50

МВД расследует уголовное дело после скандального матча ПФЛ

Матч ТВ07:13

ФК «Черноморец» работает штатно после возбуждения уголовного дела

ТАСС07:15

МВД возбудило дело по матчу «Чайка» — «Черноморец»

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МВД возбудило дело по подозрению в договорном характере футбольного матча

РБК05:58

МВД расследует уголовное дело после скандального матча ПФЛ

Sportbox.RU07:13

МВД возбудило уголовное дело по матчу ФК «Черноморец» — «Чайка»

RT на русском05:39
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Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

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Количество свободных денег у россиян в июле уменьшилось по сравнению с июнем, составив 29,3 тыс. руб, говорится в исследовании холдинга «Ромир», результаты которого приводит «РИА Новости».
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