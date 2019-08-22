Футбол
МВД возбудило уголовное дело о договорном характере матча ПФЛРИА Новости 05:50
Уголовное дело возбуждено по факту оказания противоправного влияния на результат матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Чайкой" из Ростовской области и новороссийским "Черноморцем", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:37, Ашберн
Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8
Евросоюз считает, что приглашение России вернуться к формату «Большой восьмерки» в нынешних условиях стало бы признаком слабости G7.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Арктический ЗРК «Тор-М2ДТ» заступил на боевое дежурство в Заполярье
В Мурманской области заступили на опытное боевое дежурство арктические зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ», об этом сообщает «Российская Газета».
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Культура
Фестиваль «Таврида – АРТ» отмечает День флага России
Старт празднования Дня флага России задал зрелищный флешмоб, на котором 4,5 тыс. представителей творческой молодежи, а также выдающиеся деятели культуры и искусства мирового уровня под исполнение гимна России развернули российский триколор размером 12 на 18 метров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Обновлено в 02:55
Кино
Вышел трейлер фильма о домогательствах в Fox News с Марго Робби
Студия Lionsgate первый тизерный трейлер драмы о домогательствах в Fox News Bombshell.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Здоровье
В Нижнем Тагиле написали заявление на увольнение все хирурги больницы
В Нижнем Тагиле, в больнице на Вагонке, шесть хирургов написали заявления на увольнение.
Обновлено в 07:20
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
В Хельсинки начались переговоры Путина и Ниинистё
Обновлено вчера в 10:06
Общество
Названы самые популярные песни лета 2019 года в Москве
Обновлено в 05:46
Авто
Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4
В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
Обновлено в 05:50
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Гаджеты
Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix
Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.
Обновлено вчера в 18:21
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Политика
Украину призвали готовиться к войне с Россией
Отношения между Россией и Украиной обострились в 2014 году после смены власти в Киеве.
Обновлено в 07:07
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено в 06:00
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Фигурное катание
Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Российский танцор Кирилл Паршаков после выступления напал на свою партнершу Анну Гудыно. Он ударил девушку кулаком в лицо.
Обновлено в 05:41
Общество
Половина россиян не знают порядок цветов на российском флаге
Половина россиян не могут в правильном порядке перечислить цвета на российском флаге. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Нижегородской области нашли живой пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 16:21
Экономика
«Росатом» намерен строить ледоколы «Лидер» по концессии
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену
Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков
Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:26
Авто
Ravon возвращается в Россию и объявляет цены
Обновлено вчера в 12:26
Политика
CNN: адвокат Трампа обсудил дело Байдена с представителем Зеленского
Адвокат президента США Рудольф Джулиани провел переговоры с помощником президента Украины Андреем Ермаком относительно расследования дела бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и возможных попыток Украины навредить избирательной кампании Дональда Трампа.
Обновлено в 05:48
Футбол
«Зенит» поздравляет Артема Дзюбу с днем рождения
Обновлено в 06:05
Политика
Захарова прокомментировала планы США разместить ракеты в АТР
Россия при поддержке Китая запросила проведение брифинга в Совете Безопасности ООН из-за планов США по разработке и развертыванию ракет средней дальности наземного базирования, последние действия США и планы разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) создают угрозу международной безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 06:58
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
Экономика
«Ромир»: в июле у россиян стало меньше свободных денег
Количество свободных денег у россиян в июле уменьшилось по сравнению с июнем, составив 29,3 тыс. руб, говорится в исследовании холдинга «Ромир», результаты которого приводит «РИА Новости».
Обновлено в 02:40