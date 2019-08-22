Футбол
МВД расследует дело о договорном матче «Чайки» и «Черноморца»Инфо24 вчера в 06:37
МВД России расследует уголовное дело о договорном матче между клубами Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Игра между ФК «Чайка» (Ростовская область) и «Черноморец» (Новороссийск) состоялась 13 мая.
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Возбуждено уголовное дело о договорном характере матча «Чайка» – «Черноморец»
Бомбардир.рувчера в 06:20
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