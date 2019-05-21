Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиникРИА Новости 00:42
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, в нескольких регионах мошенники создали сеть "медицинских клиник".
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Задержаны организаторы лже-клиник, заработавшие на доверчивых пенсионерах миллиард рублей
Московский Комсомолец05:35
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