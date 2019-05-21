Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиникРИА Новости 00:42

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, в нескольких регионах мошенники создали сеть "медицинских клиник".
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Задержаны организаторы лже-клиник, заработавшие на доверчивых пенсионерах миллиард рублей

Московский Комсомолец05:35

Более 11 тысяч пенсионеров стали жертвами аферистов, укравших миллиард рублей

РЕН ТВ02:15

Лжемедики заработали 1 млрд рублей на фиктивных диагнозах пенсионерам

Говорит Москва00:32

МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков

RT на русском00:29

В семи регионах РФ задержаны мошенники, заработавшие 1 млрд рублей на липовых диагнозах

ТАСС00:27

Полиция ликвидировала сеть псевдоклиник, заработавшую миллиард на пенсионерах

Вести.Ruвчера в 23:07

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

РИА Новости00:42
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Политика

РБК: Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень

С началом 2019 года чиновники стали получать ту же зарплату, что получали до «антикризисного» решения, рассказали собеседники издания.
Обновлено в 02:50
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Энергетика

Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе»

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Башкирии за изнасилование 16-летней пациентки осуждён психотерапевт

В Башкирии 54-летний мужчина признан виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Обновлено в 01:12
Футбол

«Локомотив» видеороликом представил финал Кубка России

Московский «Локомотив» выпустил видеоролик, посвященный предстоящему финальному матчу Кубка России против «Урала».
Обновлено в 05:01
Политика

Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке

Члены Совета Безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено вчера в 16:17
Автоспорт

Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Авто

Половина иномарок в России производится на трех автозаводах

Лидером по производству иномарок в России является петербургский завод "Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус" с показателем 246,5 тыс. автомобилей.
Обновлено в 02:24
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Происшествия

В Москве загорелся бизнес-центр «Кутузов Тауэр»

"Происходило загорание кондиционера на 19-м этаже административного здания по адресу: улица Ивана Франко, дом 8. Проведена эвакуация 700 человек", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:00
Космос

Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:04
Политика

Путина и Зеленского не пригласили на празднования в Нормандии

Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский не приглашены на посвященные высадке союзников в Нормандии во Франции мероприятия, на которых будет присутствовать президент Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Телеведущего Шепелева заподозрили в растрате имущества Фриске

На прошлой неделе организацией "Русфонд" было сообщено, что ими получено на счёт около трети долга семьи Фриске.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Задержан вице-губернатор Ростовской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

Обновлено в 04:06
Происшествия

Тальков-младший заплатил 200 тысяч за повторную езду пьяным

Обновлено в 04:55
Авто

В России стартует серийный выпуск электромобилей

На декабрь текущего года в Тольятти намечен старт серийного производства электромобилей, о чём "Российской Газете" сообщили в руководстве производителя.
Обновлено вчера в 04:20
Кино

Как закончится книжная «Игра престолов», рассказал Джордж Мартин

Автор серии романов "Песнь Льда и Пламени", которая стала основой сериала "Игра престолов", Джордж Мартин высказался по поводу окончания шоу.
Обновлено в 02:16
Здоровье

В России на учете состоят более 3,7 млн онкобольных

Общее число онкобольных, состоящих на учете в России, превышает 3,7 млн, по данным за 2018 год.
Обновлено в 04:56
Политика

Министр обороны Украины опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем

Обновлено вчера в 12:01
Политика

Оппозиция Абхазии перекрыла автотрассы в Сухуми

Обновлено в 03:57
Политика

В МИД ответили на планы США ввести санкции против «Северного потока-2»

Планы США ввести санкции против «Северного потока-2» являются попыткой не допустить завершения строительства проекта, заявил замглавы МИД России Александр Грушко на европейской конференции дискуссионного клуба «Валдай» в Вене.
Обновлено в 05:30
Политика

Госдума приняла закон о посещении реанимации

Госдума в третьем чтении приняла закон о возможности навещать родственников в реанимации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
Обновлено в 06:07
Общество

Госдума разрешила больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Государственная дума во вторник принял закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей.
Обновлено в 07:29
Политика

В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против России

20 мая Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 05:46
Политика

Лукашенко обсудил с Совмином проблему «ядовитой нефти»

Лукашенко подверг критике председателя Совмина за обширный доклад, посвящённый переговорам с Россией по нефтяным вопросам.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

Дакота накинулась на Бородину из-за нежелания разводиться

Дакота накинулась на Бородину из-за нежелания разводиться Одинокая певица не согласилась с позицией телеведущей.
Обновлено в 06:34
Политика

На Украине назвали возможную дату досрочных выборов в Раду

Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут пройти 21 или 28 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого вице-спикера парламента Ирину Геращенко.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Москве задержали соратника Алексея Навального, Леонида Волкова

Обновлено в 01:15
Гаджеты

Для Путина сделали часы в виде кремлевских курантов

Обновлено в 06:47
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