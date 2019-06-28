Происшествия
МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в МосгордумуКомсомольская правда вчера в 14:50
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел РФ.
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МВД проверяет информацию о якобы «рисовании подписей» за кандидатов в Мосгордуму
Народные новостивчера в 14:10
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:03, Вашингтон
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Сергей Лазарев умилил Сеть фотографией из детства
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Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Встреча Путина и Трампа в Осаке завершилась
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в японской Осаке завершилась, продлившись полтора часа.
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Футбол
Бабел подписал контракт с «Галатасараем»
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Происшествия
В России вступил в силу закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП
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Происшествия
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В Иркутской области произошел прорыв дамбы на реке Ока в связи с обильными дождями и поводком.
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Происшествия
На Сергея Петрова завели уголовное дело
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя ГК «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей.
Обновлено 27 июня в 09:54
Политика
Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times
В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.
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Политика
Медведчук заявил об отказе играть роль посредника Зеленского
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не собирается играть для президента Украины Владимира Зеленского роль посредника на переговорах с Россией.
Обновлено вчера в 08:05
Политика
Саммит G20 завершился в Осаке, итоги подведет Синдзо Абэ
Итоги двухдневных переговоров в скором времени подведет премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он выступит на специальной пресс-конференции.
Обновлено в 01:52
Политика
Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек в поставке Турции С-400
В процессе поставок зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 22:48
Футбол
Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Венесуэлу
Сборная Аргентины одержала победу над командой Венесуэлы в четвертьфинале Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Обновлено в 00:14
Футбол
Полузащитник Денис Глушаков может перейти в «Ахмат»
Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков может перейти в состав грозненской команды «Ахмат», сообщает 29 июня Сhampionat.com.
Обновлено в 00:37
Хоккей
«Вашингтон» обменял нападающего Бураковски в «Колорадо»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обменял нападающего Андре Бураковски в «Колорадо Эвеланш».
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Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих впервые стала прабабушкой
В Сети появилось первое фото ее наследника Сегодня внучка 84-летней Алисы Фрейндлих, продюсер Анна Тарасова, впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия
На станции Сходня украли полтора километра кабеля
Обновлено вчера в 05:37
Технологии
Electronic Arts закрыла российский офис компании
В марте этого года Electronic Arts предупредила о грядущем закрытии российского офиса компании, а сегодня EA официально объявила о прекращении работы располагавшегося в России отделения - 28 июня был последним днём функционирования регионального офиса.
Обновлено вчера в 06:36
Политика
Зеленский показал Конституцию Украины в виде комикса
Обновлено вчера в 21:57
Кино
Вышел финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»
В Сети появился новый трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу». Главные роли исполнят Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.
Обновлено вчера в 18:58
Общество
Из крупнейшего сервиса с авиабилетами пропали рейсы в Крым
Из сервиса по поиску авиабилетов Skyscanner пропали рейсы в Крым.
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Шоу-бизнес
Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике
На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
В Коврове более десяти человек пострадали из-за хлопка газа в квартире
В Коврове (Владимирская область) мужчина погиб после хлопка газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 00:46
Политика
Трамп предложил Ким Чен Ыну встречу
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Меркель вновь стало плохо накануне саммита G20
Канцлер Германии Ангела Меркель второй раз за последнее время почувствовала недомогание на официальной встрече.
Обновлено 27 июня в 03:43
Здоровье
В Барнауле все желающие смогут обратиться в мобильные центры здоровья
Как сообщили в пресс-службе Алтайского края, состояние своего здоровья также смогут проверить члены садоводческих товариществ и все желающие - для них мобильный центр здоровья проведет акцию «Дачный уик-энд с доктором» (Змеиногорский тракт, 120а).
Обновлено в 00:47
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Футбол
Эриксен все ближе к переходу в «Реал», игрок ищет жилье в Мадриде
В прошлом сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 35 матчей в АПЛ и забил 8 голов.
Обновлено в 01:44
Здоровье
Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек
В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено вчера в 21:05