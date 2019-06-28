Происшествия
МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в МосгордумуКомсомольская правда 14:50
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел РФ.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
МВД проверяет информацию о якобы «рисовании подписей» за кандидатов в Мосгордуму
Народные новости14:10
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:52, Вашингтон
Политика
Группа «Машина времени»: Макаревич имеет право высказывать свое мнение
Музыканты популярной у многих поколений россиян группы «Машина времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков заявили, что лидер коллектива Андрей Макаревич имеет право высказывать свою точку зрения на социальные и политические события в стране.
Обновлено в 11:45
Общество
В Сочи восстановили энергоснабжение села Лесное
Обновлено в 14:18
Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено в 16:10
Экономика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Происшествия
В Тольятти застрелен директор клуба «Ахмат»
Обновлено в 04:04
Общество
Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список животных, запрещенных к содержанию.
Обновлено в 01:37
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Политика
Кадыров разделил мнение Путина про предателей
Предательство является худшим из всех низких поступков - так глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина, прокомментировавшего ранее дело с отравлением экс-полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 13:20
Автоспорт
Даниил Квят: Сегодня был сложный день
Команда Toro Rosso не лучшим образом провела пятничные заезды на Ред Булл Ринге – ни Даниил Квят, ни Алекс Албон не смогли выйти из 66 секунд и заняли места во второй половине итоговых протоколов, жалуясь на проблемы с балансом.
Обновлено в 13:54
Политика
Путин и Трамп встретились на G20
Обновлено в 06:23
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Футбол
Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в Австрии
Обновлено в 16:10
Политика
Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20
Обновлено в 13:13
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Внучка Алисы Фрейндлих впервые стала мамой
В 2017 году любимая внучка знаменитой Алисы Фрейндлих Анна Тарасова вышла замуж. Ее избранником стал молодой актер Алексей Мышинский.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике
На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
Обновлено в 12:36
Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки
По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.
Обновлено в 15:41
Футбол
Месси впервые пел гимн Аргентины перед матчем. Видео
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси спел гимн перед матчем 1/4 финала Кубка Америки против Венесуэлы.
Обновлено в 16:16
Гаджеты
Дизайнер Джони Айв покидает компанию Apple
Джони Айв, главный директор по дизайну компании Apple, решил заняться собственным проектом и сообщил о том, что покидает компанию.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Товарный поезд сошел с рельсов между США и Канадой
Обновлено в 14:04
Общество
Правительство России может поднять зарплаты учителям
Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Самолет врезался в жилой дом в США
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в штате Северная Каролина, США, сообщает 28 июня WRAL News со ссылкой на департамент общественной безопасности штата.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес
Наталья Шкулева показала неидеальный пресс Андрея Малахова
Наталья Шкулева показала на видео неидеальный пресс Андрея Малахова, поглощающего домашние котлеты.
Обновлено в 10:41
Политика
Офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить покушением на Сергея Скрипаля и его дочь
Офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить покушением на Сергея Скрипаля и его дочь.
Обновлено в 14:30
Транспорт
Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро
Обновлено в 12:07
Финансы
Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено в 15:54