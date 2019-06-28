Происшествия

МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в МосгордумуКомсомольская правда 14:50

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел РФ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

МВД проверит «офис» по фальсификации подписей за кандидатов в Мосгордуму

РБК15:34

Полиция проверяет информацию о подделке подписей за кандидатов в Мосгордуму

Коммерсантъ15:04

Полиция проверяет сообщения о фальсификации подписей за кандидатов в Мосгордуму

Эхо Москвы15:00

В московском штабе Навального рассказали об офисе для фальсификации подписей за некоторых кандидатов в Мосгордуму

Новая газета13:57

МВД проверяет информацию о якобы «рисовании подписей» за кандидатов в Мосгордуму

Народные новости14:10

Полиция начала проверку информации штаба Навального о фальсификации подписей за кандидатов в Мосгордуму

Дождь14:00

Полицейские проверяют информацию о подделке подписей в поддержку кандидатов в депутаты МГД

ТАСС14:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:52, Вашингтон
Политика

Группа «Машина времени»: Макаревич имеет право высказывать свое мнение

Музыканты популярной у многих поколений россиян группы «Машина времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков заявили, что лидер коллектива Андрей Макаревич имеет право высказывать свою точку зрения на социальные и политические события в стране.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие

В ДНР сообщили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

Обновлено в 15:26
Общество

В Сочи восстановили энергоснабжение села Лесное

Обновлено в 14:18
Общество

На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками

В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено в 16:10
Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Происшествия

В Тольятти застрелен директор клуба «Ахмат»

Обновлено в 04:04
Общество

Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список животных, запрещенных к содержанию.
Обновлено в 01:37
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Политика

Кадыров разделил мнение Путина про предателей

Предательство является худшим из всех низких поступков - так глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина, прокомментировавшего ранее дело с отравлением экс-полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 13:20
Автоспорт

Даниил Квят: Сегодня был сложный день

Команда Toro Rosso не лучшим образом провела пятничные заезды на Ред Булл Ринге – ни Даниил Квят, ни Алекс Албон не смогли выйти из 66 секунд и заняли места во второй половине итоговых протоколов, жалуясь на проблемы с балансом.
Обновлено в 13:54
Политика

Путин и Трамп встретились на G20

Обновлено в 06:23
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Футбол

Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в Австрии

Обновлено в 16:10
Происшествия

Наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение

Обновлено в 15:24
Политика

Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20

Обновлено в 13:13
Происшествия

РЖД устраняет сбой в движении поездов на Ленинградском направлении

Обновлено в 03:08
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

Внучка Алисы Фрейндлих впервые стала мамой

В 2017 году любимая внучка знаменитой Алисы Фрейндлих Анна Тарасова вышла замуж. Ее избранником стал молодой актер Алексей Мышинский.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике

На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
Обновлено в 12:36
Музыка

В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки

По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.
Обновлено в 15:41
Футбол

Месси впервые пел гимн Аргентины перед матчем. Видео

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси спел гимн перед матчем 1/4 финала Кубка Америки против Венесуэлы.
Обновлено в 16:16
Наука

Запущен проект по спасению от вымирания северных белых носорогов

Обновлено в 07:14
Гаджеты

Дизайнер Джони Айв покидает компанию Apple

Джони Айв, главный директор по дизайну компании Apple, решил заняться собственным проектом и сообщил о том, что покидает компанию.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Товарный поезд сошел с рельсов между США и Канадой

Обновлено в 14:04
Общество

Правительство России может поднять зарплаты учителям

Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Самолет врезался в жилой дом в США

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в штате Северная Каролина, США, сообщает 28 июня WRAL News со ссылкой на департамент общественной безопасности штата.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес

Наталья Шкулева показала неидеальный пресс Андрея Малахова

Наталья Шкулева показала на видео неидеальный пресс Андрея Малахова, поглощающего домашние котлеты.
Обновлено в 10:41
Политика

Офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить покушением на Сергея Скрипаля и его дочь

Офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить покушением на Сергея Скрипаля и его дочь.
Обновлено в 14:30
Транспорт

Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро

Обновлено в 12:07
Финансы

Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено в 15:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сергей Митрохин
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Председатель Российской объединённой демократической партии «Яблоко» в 2008-2015 годах. Председатель Московского регионального отделения партии «Яблоко» в 2004-2018 годах. Член Федерального политического комитета партии «Яблоко». C августа 2018 года - генеральный директор градозащитной некоммерческой организации "Центр Столица"
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное