Происшествия
МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в МосгордумуКомсомольская правда 14:50
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел РФ.
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МВД проверяет информацию о якобы «рисовании подписей» за кандидатов в Мосгордуму
Народные новости14:10
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