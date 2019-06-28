Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел РФ.

МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму

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