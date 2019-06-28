Происшествия

МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в МосгордумуКомсомольская правда 14:50

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел РФ.
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МВД проверит «офис» по фальсификации подписей за кандидатов в Мосгордуму

РБК15:34

Полиция проверяет информацию о подделке подписей за кандидатов в Мосгордуму

Коммерсантъ15:04

Сообщения о подделке подписей за кандидатов на выборы в Мосгордуму проверяет полиция Москвы

Эхо Москвы17:01

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Новая газета13:57

МВД проверяет информацию о якобы «рисовании подписей» за кандидатов в Мосгордуму

Народные новости14:10

Полиция начала проверку информации штаба Навального о фальсификации подписей за кандидатов в Мосгордуму

Дождь14:00

Полицейские проверяют информацию о подделке подписей в поддержку кандидатов в депутаты МГД

ТАСС14:21
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Форум пройдет в Санкт-Петербурге в третий раз и за это время успел зарекомендовать себя как уникальная дискуссионная площадка, способствующая развитию межгосударственного сотрудничества на уровне бизнес сообщества, научных кругов и органов государственной власти, а также выработке решений для дальнейшего использования ресурсов Мирового океана.
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Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

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Общество

Принцип полицентра

Около сотни студентов архитектурного факультета Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета разработали проект планировки Выборгской стороны.
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Футбол

Вратарь Фролов перешел из «Оренбурга» в «Сочи»

Голкипер Евгений Фролов, проведший два последних сезона в «Оренбурге», подписал контракт с «Сочи».
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Яна Рудковская устроила праздник среднему сыну. Николаю Батурину исполнилось 17 лет.
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В Узбекистане аттракцион развалился во время движения

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Авто

Новая Hyundai Creta появится в продаже в августе

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Обновлено в 10:43
Политика

Лидеры ЕС отказались от кандидатуры Вебера на пост главы Еврокомиссии

Лидеры стран ЕС, присутствующие на саммите G20 в Осаке, договорились о том, что кандидат от Европейской народной партии Манфред Вебер не будет председателем Еврокомиссии.
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В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
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Песков допустил реанимацию «нормандского формата»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, учитывая пожелания нового главы государства на Украине Владимира Зеленского, можно вести речь о реанимации «нормандского формата», призванного стабилизировать ситуацию в Донбассе.
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Политика

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено в 16:53
Политика

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запретить «сквозное» шифрование (End-to-end encryption), которое используется, например, такими сервисами, как Apple Messages и FaceTime, WhatsApp и Signal.
Обновлено в 12:22
Наука

Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита

Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.
Обновлено вчера в 08:59
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
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Глушаков может перейти в «Ахмат»

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Спорт

Сборная России потерпела второе поражение на женском Евробаскете-2019

Сборная России потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2019 года.
Обновлено в 16:35
Происшествия

В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы

Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
Музыка

В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски

В Екатеринбурге на музыкальном фестивале Ural Music Night прервали концерт рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова).
Обновлено в 16:18
Происшествия

В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.
Обновлено в 05:37
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Обновлено в 13:34
Авто

Базовый минивэн Chrysler Pacifica переименовали в Voyager

Модель Chrysler Pacifica, при этом, останется в линейке только с дорогими комплектациями Touring и Limited, а также спецпакетом Red S Appearence, добавляющим минивэну обивку сидений из красной натуральной кожи и красные акценты в экстерьере.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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Сергей Митрохин
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Председатель Российской объединённой демократической партии «Яблоко» в 2008-2015 годах. Председатель Московского регионального отделения партии «Яблоко» в 2004-2018 годах. Член Федерального политического комитета партии «Яблоко». C августа 2018 года - генеральный директор градозащитной некоммерческой организации "Центр Столица"
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