Общество
МВД просит доступ к врачебной тайне россиянRuposters.ru 05:53
Министерство внутренних дел обратилось к вице-премьеру Татьяне Голиковой с целью получить доступ к медицинской информации о жителях России, защищенной врачебной тайной, пишет "Коммерсант".
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Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
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Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
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Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам колонии общего режима.
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Политика
Штаб Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с Порошенко
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В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок
Обновлено в 07:42
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал о 200 «еле живых» подследственных
В 2017 году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась принять в СИЗО Москвы и Подмосковья около 200 подследственных, которые получили серьезные травмы в ходе следственных действий.
Обновлено в 09:13
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Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
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Технологии
«Билайн» и «Связной» объявили о сотрудничестве
Объединённая компания «Связной | Евросеть» и оператор сотовой связи «Билайн» объявили о заключении соглашения о дальнейшем сотрудничестве.
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Обновлено в 10:02
Политика
Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу
В пятницу, 26 апреля окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск телеведущего Александра Дубинского о запрете выезда за границу Порошенко, главе его администрации Игорю Райнину и первому заместителю председателя фракции БПП в Верховной раде Игорю Кононенко сроком на один год после проведения парламентских и президентских выборов.
Обновлено в 08:57
Политика
Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
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Футболист сборной Чехии погиб в ДТП в Турции
В аварии в Турции погиб футболист сборной Чехии Йосеф Шурал.
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Энергетика
Чистая российская нефть приблизилась к границе с Белоруссией
По его данным, в настоящее время чистая российская нефть достигла расположенной у Белоруссии линейной производственной диспетчерской станции Унеча нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 08:16
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В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
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Чиновник Дербента подозревается в превышении полномочий
Установлено, что в период с 2010 по 2016 гг. подозреваемый нелегально «подарил» в собственность 3-м местным жителям 3 жилплощади, находящиеся в федеральной собственности.
Обновлено в 09:23
Музыка
Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми
Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
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Российских байкеров не пустили в Грузию
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