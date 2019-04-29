Общество

МВД просит доступ к врачебной тайне россиянRuposters.ru 05:53

Министерство внутренних дел обратилось к вице-премьеру Татьяне Голиковой с целью получить доступ к медицинской информации о жителях России, защищенной врачебной тайной, пишет "Коммерсант".
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МВД попросило доступ к врачебной тайне, пишут СМИ

РИА Новости02:14

МВД потребовало доступ к врачебной тайне

Газета.Ru05:39

МВД хочет получить доступ к врачебной тайне

Коммерсантъ04:57

В СПЧ призвали не давать полиции доступ к данным психически больных пациентов

Интерфакс04:53

МВД вновь пытается получить доступ к сведениям о пациентах, которые относятся к врачебной тайне

Эхо Москвы03:00

СМИ: Полиция хочет получить доступ к врачебной тайне

Росбалтвчера в 23:20

СМИ узнали о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайне

РБКвчера в 22:35
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Музыка

Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 01:22
Кино

Фильм «Мстители: Финал» установил новый рекорд в мировом прокате

Фантастический блокбастер «Мстители: Финал» в первые четыре дня проката по всему миру собрал $644 млн и побил рекорд, установленный прошлым фильмом саги в апреле 2018 года.
Обновлено 27 апреля в 23:30
Шоу-бизнес

Ксения Бик вспомнила, как Дмитрий Марьянов звал ее замуж

Накануне Ксения стала гостьей студии передачи «Пусть говорят». Она вспомнила некоторые памятные моменты их совместной с Дмитрием жизни.
Обновлено в 07:37
Политика

Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве

Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие

Россия стала ежедневно бомбить террористов в Сирии

Россия четвертый день подряд наносит удары по северо-западным регионам Сирии. Об этом сообщают местные военные источники.
Обновлено в 07:06
Общество

Концертное агентство из Германии подало в суд на Лободу

Обновлено в 08:41
Музыка

Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на «Голосе»

Ранее сообщалось, что Алсу и ее дочь затравили в соцсетях после победы на "Голосе". "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию финала телешоу.
Обновлено 27 апреля в 09:11
Космос

Получен снимок самого большого валуна на астероиде Бенну

Обновлено в 07:58
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Кино

Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»

Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено в 07:26
Общество

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат отметил, что предложение по сокращению рабочего дня необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, потому что в этом вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

Россия не ждет приезда зарубежных лидеров на празднование Дня Победы

Обновлено в 09:34
Происшествия

Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина

Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам колонии общего режима.
Обновлено в 09:53
Политика

Штаб Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с Порошенко

Штаб победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с окружением действующего главы государства Петра Порошенко, не указав, о каких конкретно СМИ идет речь.
Обновлено в 09:19
Кино

В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок

Обновлено в 07:42
Происшествия

Замглавы ФСИН рассказал о 200 «еле живых» подследственных

В 2017 году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась принять в СИЗО Москвы и Подмосковья около 200 подследственных, которые получили серьезные травмы в ходе следственных действий.
Обновлено в 09:13
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Технологии

«Билайн» и «Связной» объявили о сотрудничестве

Объединённая компания «Связной | Евросеть» и оператор сотовой связи «Билайн» объявили о заключении соглашения о дальнейшем сотрудничестве.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

Монахиня озвучила неожиданную версию смерти Фриске и Началовой

Ничуть не меньше поклонников шокировала внезапная смерть Юлии Началовой, скончавшейся в марте из-за натертой мозоли, которая перешла в гангрену ноги на фоне подагры и диабета 38-летней артистки.
Обновлено в 10:02
Политика

Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу

В пятницу, 26 апреля окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск телеведущего Александра Дубинского о запрете выезда за границу Порошенко, главе его администрации Игорю Райнину и первому заместителю председателя фракции БПП в Верховной раде Игорю Кононенко сроком на один год после проведения парламентских и президентских выборов.
Обновлено в 08:57
Политика

Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ

Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес

Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Футболист сборной Чехии погиб в ДТП в Турции

В аварии в Турции погиб футболист сборной Чехии Йосеф Шурал.
Обновлено в 02:15
Энергетика

Чистая российская нефть приблизилась к границе с Белоруссией

По его данным, в настоящее время чистая российская нефть достигла расположенной у Белоруссии линейной производственной диспетчерской станции Унеча нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 08:16
Происшествия

В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Обновлено в 05:59
Политика

В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР

В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Чиновник Дербента подозревается в превышении полномочий

Установлено, что в период с 2010 по 2016 гг. подозреваемый нелегально «подарил» в собственность 3-м местным жителям 3 жилплощади, находящиеся в федеральной собственности.
Обновлено в 09:23
Общество

В школе Краснодара на уроке музыки спели «Владимирский централ»

Обновлено в 06:41
Музыка

Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми

Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Политика

Российских байкеров не пустили в Грузию

Обновлено в 07:21
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