Происшествия

МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия»РБК вчера в 14:52

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, указали в МВД. Ранее источник РБК в «Роскосмосе» сообщил, что в период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование.
Читать в источнике
с чего всё началось

В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
РБКвчера в 10:04

Подробнее о событии

МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия»

РБКвчера в 14:52

МВД начало проверку по факту хищения имущества РКК «Энергия»

RT на русскомвчера в 14:46

Сообщения о хищении на РКК «Энергия» оказались сильно преувеличены

РЕН ТВвчера в 13:33

Полиция начала проверку после заявления РКК «Энергия» о хищении имущества

ТАССвчера в 14:28

РБК: в РКК «Энергия» украли три мешка плат для космических приборов

Коммерсантъвчера в 11:26

«Роскосмос» подтвердил проникновение похитителей на РКК «Энергия»

Интерфаксвчера в 10:51

Неизвестные попытались похитить имущество из РКК «Энергия»

РИА Новостивчера в 10:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 01:25, Ашберн
Футбол

Клопп рассказал, как отметил победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов

В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено в 00:49
Общество

Синоптики предупредили россиян о ночных заморозках

Сильный ветер и дожди 5 и 6 июня ожидаются на территории Башкирии, а ночью возможно похолодание до минус двух градусов.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено вчера в 06:38
Политика

Трамп назвал величайшую угрозу современности

Обновлено вчера в 13:24
Здоровье

Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено вчера в 11:08
Авто

Продажи Haval F7 в России стартуют завтра

Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено вчера в 08:02
Авто

АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Xray из-за серьезной поломки

Обновлено вчера в 20:15
Авто

Ravon назвал цены и комплектации R2 и R4 для России

Автопроизводитель GM Uzbekistan решил раскрыть комплектации и цены моделей Ravon R2 и R4, которые в скором времени появятся на авторынке Российской Федерации.
Обновлено вчера в 06:19
Общество

Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной

Обновлено вчера в 20:47
Общество

Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро

В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено вчера в 15:16
Путешествия

Отели на курортах России оказались дороже зарубежных в летний сезон

Стоимость гостиничных номеров на российских курортах в летний сезон – 2019 оказалась значительно выше, чем в туристических городах зарубежья.
Обновлено вчера в 19:12
Здоровье

В Дамаск прибыла группа российских врачей

Российские врачи окажут помощь сирийцам, которые получили тяжелейшие травмы и нуждаются в срочном протезировании.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера

Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено вчера в 15:12
Футбол

Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе»

Обновлено вчера в 22:33
Политика

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Футбол

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

Судебный процесс, который начался в сентябре 2018 года, в отношении нападающего сборной Португалии и итальянского "Ювентус" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, прекращено.
Обновлено вчера в 22:05
Шоу-бизнес

Ростовчанка Ирина Безрукова не хочет ехать на «Кинотавр» за свой счет

Уроженка Ростова актриса Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр». Это уже второй фестиваль, который пропускает актриса добровольно.
Обновлено в 01:19
Экономика

Правительство выделит 2,3 трлн рублей на развитие сельских территорий

Постановлением правительства РФ утверждена государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020–2025 годы.
Обновлено вчера в 08:54
Политика

Профессор из США предсказал возможное место начала конфликта с Россией

В Риме на полях конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Легвольд заявил, что эскалация конфликта может якобы произойти на границах с Украиной или в одном из других регионов между Россией и НАТО.
Обновлено вчера в 21:07
Единоборства

UFC подтвердил бой Нурмагомедова и Порье

UFC подтвердил, что бой состоится 7 сентября в Абу-Даби. Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе.
Обновлено в 00:22
Общество

На акции в защиту сквера и парка в Екатеринбурге почти никто не пришел

Обновлено в 00:25
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 г. Тогда Венесуэла получила от крупнейшего банка Германии кредит в размере $750 млн наличными.
Обновлено вчера в 17:48
Здоровье

Эксперты назвали самые полезные ягоды

Обновлено вчера в 22:36
Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

СК проверит подростков, заставивших девушку пить из лужи в Бийске

Подростки силой заставили несовершеннолетнюю пить из лужи в Бийске.
Обновлено в 00:19
Общество

ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса

Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено вчера в 15:27
Общество

Данные тысяч сотрудников Службы внешней разведки оказались в открытом доступе

Власти города получили на баланс построенные для спецслужбы жилые дома и не стали скрывать их адреса.
Обновлено в 01:02
Авто

В Сети опубликовали крутые рендеры легендарного УАЗ-469

Дизайнер в своём проекте использовал основные стилистические решения версии УАЗ-469.
Обновлено вчера в 07:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное