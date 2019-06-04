Происшествия
МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия»РБК вчера в 14:52
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, указали в МВД. Ранее источник РБК в «Роскосмосе» сообщил, что в период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование.
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с чего всё началось
"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.РБКвчера в 10:04
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