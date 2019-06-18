Общество
МВД призвало провести ревизию ПДДГазета.Ru вчера в 13:44
МВД призвало провести ревизию правил дорожного движения (ПДД), передает РИА "Новости". Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
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Технологии
LinkedIn провела ребрендинг
Соцсеть для поиска деловых контактов LinkedIn провела ребрендинг. В частности, были обновлены логотип, фирменный шрифт и цветовая палитра.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Во Владивостоке суд оштрафовал отловщиков косаток на 37,6 млн
В среду Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушения правил рыболовства на 37,6 миллиона рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые настоящее время содержатся в бухте средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:58
Происшествия
В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек
В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.
Обновлено вчера в 20:14
Общество
Четверть россиян выступила против сожительства
Около трети считают, что сожительство негативно влияют на семейную сферу и воспитание детей, а 23% назвали «положительным» влияние совместного проживания без брака на семейную ситуацию в стране.
Обновлено в 00:58
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Происшествия
В Китае пять человек погибли из-за горного обвала
Пять человек погибли в результате горного обвала в китайской центральной провинции Шэньси, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено вчера в 21:44
Наука
Назван популярный продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин
Употребление двух и более порций натурального йогурта в неделю снижает риск развития аденомы, которая может предшествовать появлению рака кишечника.
Обновлено в 00:18
Гаджеты
Компания Xiaomi привезла в Россию умные телевизоры
Обновлено 17 июня в 17:25
Политика
Пушков пояснил слова Меркель об условиях возвращения России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель об условиях, которые должны быть выполнены для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали
Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
Китайские СМИ впечатлены дерзкими перехватами России самолетов ВВС США
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:27
Общество
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь
В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
«Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку
В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено вчера в 03:49
Общество
КС ограничил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) России запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:50
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено 17 июня в 13:31
Политика
Полиция разогнала жителей района Люблино, которые собирались записать обращение к «Прямой линии» с президентом
По словам Сараева, часть обращения все же удалось записать. В нем жители Люблино жалуются на точечную застройку.
Обновлено вчера в 20:09
Футбол
Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе
Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено вчера в 11:57
Футбол
Платини задержан по делу о коррупции
Бывший президент УЕФА Мишель Платини задержан в рамках расследования по делу о выборе Катара местом проведения ЧМ-2022, информирует Mediapart.
Обновлено вчера в 05:53
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 20:23
Наука
Физики рассказали, как готовить идеальные блины
Ученые из Новой Зеландии и Франции создали технологию, за счет соблюдения которой блины получаются идеально плоскими.
Обновлено вчера в 04:51
Общество
Депутат подал заявление на активистов антиалкогольного движения
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал заявление в прокуратуру на активистов движения «Лев против» с просьбой проверить законность деятельности этого объединения.
Обновлено вчера в 21:47
Экономика
Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России
Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.
Обновлено вчера в 23:00