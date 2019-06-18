Политика

МВД призвало провести ревизию ПДДГазета.Ru 13:44

МВД призвало провести ревизию правил дорожного движения (ПДД), передает РИА "Новости". Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
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Замминистра МВД анонсировал ревизию правил дорожного движения

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В МВД заявили о необходимости ревизии Правил дорожного движения

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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:34, Вашингтон
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Журналист дагестанского «Черновика» арестован на два месяца

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Врачи спасают измученного болью отца Жанны Фриске

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Политика

Волкер заявил о намерении Украины купить военную технику у США

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в ходе слушаний в комитете сената по иностранным делам заявил, что украинские власти намерены купить оружие у Соединённых Штатов.
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В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.
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Российский офис компании Subaru сообщил о старте приема заказов на обновленную версию кроссовера.
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В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57

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Алибасов дал первое интервью после отравления

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Дочь Татьяны Навки сделала всех на льду

Дочь Татьяны Навки сделала всех на льду Надя Пескова одержала первую крупную победу.
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В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
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С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева

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«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
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«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
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Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским

Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.
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