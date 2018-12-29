Транспорт
МВД привяжет автономера к месту регистрации
МВД привяжет автономера к месту регистрацииРБК11:12
МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств, согласно которым при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован автомобилист. Проект соответствующего постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РБК11:12
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на новогодние праздники подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину четыре мешка своей картошки и местное сало, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
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Транспорт
МВД привяжет автономера к месту регистрации
МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств, согласно которым при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован автомобилист.
Обновлено в 11:12
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Россия запретила ввоз ряда товаров с Украины. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте правительства.
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Происшествия
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Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.
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В Руане протестующие подожгли вход в здание Банка Франции
Во французском городе Руане участники движения «жёлтых жилетов» устроили поджог на входе в здание Банка Франции.
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Транспорт
РЖД начнет продавать невозвратные билеты с 20 января
«С 20 января 2019 года АО "Федеральная пассажирская компания" предложит пассажирам воспользоваться специальным "невозвратным" тарифом для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте)»,— сообщили в РЖД.
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«Ливерпуль» разгромил «Арсенал», Роберто Фирмино оформил хет-трик
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Происшествия
Суд повторно приговорил националиста Марцинкевича к 10 годам колонии
Бабушкинский суд Москвы в субботу приговорил к десяти годам колонии националиста Максима Марцинкевича (известного под прозвищем Тесак) за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Боровикова.
Обновлено в 08:56
Экономика
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Ставку вклада сроком 5 месяцев госбанк увеличил сразу на 0,9 процентного пункта (п. п.) до 7,4% годовых.
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2019 год может стать самым теплым в истории
Следующий год, возможно, станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений на планете Земля.
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Хоккей
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Обновлено вчера в 22:31
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Росстат улучшил оценку ВВП России в 2016 году
Росстат сегодня опубликовал очередную уточненную оценку динамики ВВП России за предыдущие годы.
Обновлено в 11:15
Политика
Трамп заявил о значительном прогрессе в торговом споре с Китаем
Президент США Дональд Трамп сообщил у себя в Twitter, что он провел «долгие и очень хорошие» телефонные переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Китая Си Цзиньпином.
Обновлено в 12:57
Спорт
Россия согласовала с WADA передачу данных московской лаборатории
"В письме WADA подробно изложены варианты организации процесса копирования данных московской антидопинговой лаборатории с указанием наименований конкретного оборудования", – сообщил министр спорта России Павел Колобков.
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Транспорт
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Армия и оружие
В МИД назвали провокацией заявления о продвижении ВСУ в Донбассе
Министерство иностранных дел России выразило возмущение в связи с заявлением Юрия Бирюкова, советника президента Украины Петра Порошенко, о том, что ВСУ взяли под контроль «серую зону» в Донбассе.
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Ранее Владимир Путин встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко 25 декабря.
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Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море
Согласно закону, вводится «прилегающая зона» Украины в Черном море, ее установили на отметке в 24 морских мили (44,4 км) от исходных линий, от которых отсчитывают территориальные воды страны.
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Происшествия
От родственников пропавшей клиентки BlaBlaCar потребовали выкуп
Ранее сообщалось, что на своей машине Ирина Ахматова отправилась в Тулу с попутчиками, которых она нашла через интернет-сервис BlaBlaCar.
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